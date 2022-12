Ideologie der Putschisten : Wie „Reichsbürger“ enden

Der liberale Rechtsstaat ist nicht jedermanns Geschmack, und das liegt an seiner Eigenart, unautoritär zu sein. Die meisten Menschen erleben die Ordnungsmacht des Staates in Form von Briefen, deren Umschläge je nach Eskalationsstufe unterschiedliche Farben haben. Sie kennen das Gefühl, von einem Polizisten mit einer bunten Kelle aus dem Verkehr gewunken zu werden, um dann ein höfliches Gespräch zu führen. Der Staat verzeiht viel, lässt den Bürgern Auswege, sich als gesetzestreu zu bewähren. Man muss schon einiges tun, damit frühmorgens ein Spezialeinsatzkommando im Hausflur steht.

All das ist Absicht. Der Staat ist so zivilisiert wie die Bürger, die ihn tragen, und wie er es von jenen einfordert, die ihn ablehnen. Sein unermüdliches, aber geduldiges Dringen auf Rechtmäßigkeit ist für Delinquenten nur kurzfristig be­quem. Es verlangt von ihnen nicht oberflächliche Gefügsamkeit, sondern innere Einsicht, und das un­aufhörlich, vom ersten bis zum fünfzehnten Gerichtstermin.

Viele Ideologien haben vorpolitische, charakterliche Ursachen

Natürlich gibt es jene, die das für verweichlicht halten. Eine Gesinnung dieser Art ist nicht schwer vorstellbar. Schließlich haben manche schon im Kindesalter eine feste Ansprache erlebt. Es gibt Menschen, die sehnen sich auch im Er­wachsenenalter nach autoritärer Ordnung, weil sie diese nicht als Bedrohung, sondern als Schutzraum erleben. Wer einmal erlebt hat, wie penibel, geradezu zärtlich, rechtsextremistische und von menschenfeindlicher Ideologie durchtränkte NPD-Funktionäre darauf achten, ihren Kameraden nicht ins Wort zu fallen, weiß, was gemeint ist. Viele Ideologien haben vor­politische, charakterliche Ursachen. Und manche Menschen sind der liberalen Forderung nach Selbstkontrolle nicht gewachsen.

Wer so denkt, wird besonders gern den fiktiven oder realen Ausländer als Beispiel nehmen, der aus einem Land kommt, in dem die Po­lizei erst schlägt und dann Fragen stellt. Dieser Ausländer ist das Allerbeste, das dem Rechtsextremen passieren kann. Sein empörender Mangel an Respekt vor dem deutschen Streifenpolizisten lässt den Staat schwach und hilflos aussehen. Das stört natürlich viele, doch der Illiberale ist über die Ma­ßen von diesem Ausländer fasziniert, weil dieser selbst ein Illiberaler ist und weil er den gemeinsamen Feind vorführt, den gemäßigten Staat. So entsteht aus einer autoritären Sehnsucht ein politisches Programm, unter anderem das der AfD.

Eine wirkungslose Ordnungsmacht wird als illegitim empfunden

Eine als schwächlich wahrgenommene und deshalb unwirksame Ordnungsmacht fühlt sich natürlich illegitim an. Sie ist wie ein Grundschullehrer, der mit kraft­loser Stimme um Ruhe bittet. Um­so schmachtender weilt dann der Blick auf Gemälden von Otto von Bismarck, der für eine Zeit steht, in der keine Faxen geduldet wurden – und in der mancher sich deshalb wohler gefühlt hätte.

Wer wissen möchte, zu welcher Sorte er gehört, muss sich nur die „Reichsbürger-“Ideologie anhören. Jene, die lachen oder frösteln, sind davor gefeit. Die anderen spüren den Sog von etwas, das ihrer In­tuition entspricht. Die „Reichsbürger“ sagen, dass das Deutsche Kaiserreich fortbesteht und die als schwächlich erlebte Bundesrepu­blik nie wirksam gegründet wurde. Die Theorie ist absichtlich kompliziert, speist sich aber aus Banalitäten. Wie ein Netflix-Abo, das je­mand vergessen hat zu kündigen, läuft auch die Weimarer Verfassung weiter. Ganz einfach. Eine Diskussion über den Wahrheitsgehalt ist müßig. Es wird ein Bedürfnis gestillt, ein Gefühl.

Dass der Rechtsstaat auf skurrile Argumente zunächst mit vernünftigen Gegenargumenten reagiert, ist dem „Reichsbürger“ ein besonderer Ansporn. Mit jedem bunten Einwurfeinschreiben beweist der Staat ihnen nicht nur seine Zahnlosigkeit, sondern seine Illegitimität, weil er Gesetze nicht durchsetzen kann. Die entgeisterten Blicke von Menschen, die nicht wissen, wie sie auf den Quatsch reagieren sollen, wirken genauso als Bestätigung. Dort der stotternde Bundesbürger, hier der mit Paragraphen und Fußnoten bewaffnete „Reichsbürger“, wie er mit überlegenem Lächeln do­ziert.

Nun ist das Spezialeinsatzkommando bei vielen „Reichsbürgern“ durch die Tür gekommen. Am Mittwoch wurden 25 mutmaßliche Putschisten festgenommen. Natürlich werden sture „Reichsbürger“ jetzt sagen, sei würden von einem unrechtmäßigen Regime verfolgt. Eigentlich aber hat der Staat für einen Augenblick so gehandelt, wie sie ihn sich wünschen. Nicht mit einem Briefumschlag, sondern mit Sturmhaube, Handschelle und Glock 46. Diese „Reichsbürger“ haben unbeirrbar ausprobiert, wie weit sie gehen können, und sie ha­ben die Antwort bekommen. Der Moment ihrer Niederlage ist ironischerweise die Erfüllung ihrer Sehnsüchte, also der natürliche Endpunkt ihrer Ideologie. Es wäre ein passender Zeitpunkt, um endlich zur Besinnung zu kommen.