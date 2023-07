Razzien in NRW : Sie planten wohl Anschläge im Sinne des IS

Anschlagsziele in Deutschland ausgekundschaftet, mögliche Tatorte erkundet: Eine mutmaßliche Terrorzelle ist aufgeflogen. In Deutschland werden sieben Verdächtige festgenommen, zwei weitere in den Niederlanden.

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben gemeinsam mit niederländischen Ermittlern und der europäischen Agentur für justizielle Zusammenarbeit Eurojust eine mutmaßliche dschihadistische Terrorzelle zerschlagen. Sie nahmen am Donnerstag neun Personen aus Zentralasien fest, die in Kontakt zu einer Gruppierung namens „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ gestanden haben sollen, dem afghanisch-pakistanischen Ableger der Terrorvereinigung „Islamischer Staat“ (IS). Sie sollen in Deutschland eine terroristische Vereinigung gegründet und geplant haben, „öffentlichkeitswirksame Anschläge im Sinne des IS zu verüben“, wie es vom Generalbundesanwalt (GBA) hieß.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



„Zur Umsetzung ihres Vorhabens fassten die Beschuldigten bereits Anschlagsobjekte in Deutschland ins Auge, kundschafteten mögliche Tatorte aus und versuchten, sich Waffen zu beschaffen.“ Ein konkreter Anschlagsplan bestand aber nach Angaben des GBA noch nicht.