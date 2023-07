Polizisten des Bundeskriminalamts und des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen haben am frühen Morgen sieben Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einen islamistischen Terroranschlag in Deutschland geplant zu haben. Das teilte der Generalbundesanwalt mit. Die Festnahmen erfolgten demnach an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen, laut der Zeitung „Welt“ in Düsseldorf, Gladbeck, Gelsenkirchen, im Rhein-Sieg-Kreis, im Kreis Warendorf und im Ennepe-Ruhr-Kreis. Außerdem wurde ein Ehepaar in den Niederlanden festgenommen.

Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Generalbundesanwalt um fünf tadschikische Staatsangehörige sowie einen Turkmenen und einen Kirgisen. Sie sollen kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Frühjahr 2022 aus der Ukraine nach Deutschland eingereist sein. Ende Juni 2022, so der Vorwurf des Generalbundesanwalts, sollen sie sich zu einer terroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben, um in Deutschland „öffentlichkeitswirksame Anschläge im Sinne des IS zu verüben“. Der Vereinigung gehörte demnach auch der heute in den Niederlanden festgenommene Mann an.

Die Gruppierung stand laut Generalbundesanwalt in Kontakt mit im Ausland befindlichen Mitgliedern des regionalen IS-Ablegers „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ (ISPK). Zur Umsetzung ihres Vorhabens hätten die Beschuldigten bereits Anschlagsobjekte in Deutschland ins Auge gefasst. Sie sollen mögliche Tatorte ausgekundschaftet und versucht haben, sich Waffen zu beschaffen. Ein konkreter Anschlagsplan bestand laut Generalbundesanwalt noch nicht.

Sechs der Beschuldigten sollen zudem seit einem guten Jahr Geld für den IS gesammelt und ins Ausland transferiert haben. Die Beschuldigten sollen heute und morgen dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden.