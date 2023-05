Bilden die Klimaaktivisten der Letzten Generation eine kriminelle Vereinigung? Wer genau gehört zu den Mitgliedern dieser Vereinigung? Und woher bezieht sie ihre Geldmittel, um die Aktionen, von denen einige Straftaten sind, zu finanzieren? Diese Fragen stehen nach der Großrazzia der Polizei gegen die Klimaschutzgruppe im Mittelpunkt der politischen und juristischen Debatte.

Am Mittwochmorgen hatten 170 Beamte in sieben Bundesländern 15 Objekte durchsucht, davon vier in Berlin, jeweils drei in Hessen und Bayern. Der Einsatz unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft München und des Bayerischen Landeskriminalamts richtete sich gegen sieben Beschuldigte im Alter von 22 bis 38 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gemäß Paragraph 129 des Strafgesetzbuches gebildet oder unterstützt zu haben. Anlass für die Ermittlungen seien Strafanzeigen aus der Bevölkerung, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Konkret wird den Beschuldigten vorgeworfen, eine Spendenkampagne initiiert zu haben, mit der weitere Straftaten für die Letzte Generation finanziert werden sollten. Durch diese Kampagne, die über die Internetseite der Letzten Generation betrieben worden sei, habe die Gruppe 1,4 Millionen Euro an Spenden eingenommen.

Das Geld sei „nach bisherigen Erkenntnissen überwiegend auch für die Begehung weiterer Straftaten der Vereinigung eingesetzt“ worden. Ziel der Durchsuchungen sei es auch gewesen, Beweise über die Struktur der Letzten Generation zu finden, die Finanzierung aufzuklären und Vermögenswerte zu beschlagnahmen. So wurden mehrere Konten gesperrt. Zudem wurde die Internetseite abgeschaltet.

Grüne und Scholz gehen auf Distanz

Die Schließung der Internetseite der Letzten Generation erinnert an das Verbot der Internetplattform linksunten.indymedia.org, das der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) 2017 ausgesprochen hatte. Diese Internetseite galt als die einflussreichste Netzplattform von Linksextremisten in Deutschland, sie veröffentlichte Bekennerschreiben zu Brandanschlägen und rief auch zu Gewalt gegen Polizisten und Rechtsextremisten auf.

Die Letzte Generation wird allerdings von den Verfassungsschutzbehörden nicht als extremistisch eingestuft. Die Aktivisten seien „nicht geprägt oder gesteuert durch Linksextremisten, sondern immer noch im bürgerlichen Potential verankert“, sagte der bayerische Verfassungsschutzpräsident Burkhard Körner noch Ende April.

Die Letzte Generation fordert etwa ein Tempolimit auf Autobahnen von 100 Kilometern je Stunde und ein bundesweites 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Zudem will sie einen Gesellschaftsrat einsetzen, der Maßnahmen beschließen soll, wie Deutschland bis 2030 klimaneutral werden kann. Kritik rufen ihre Aktionsformen hervor. Zu diesen gehören Straßenblockaden, bei denen sich die Aktivisten auf Straßen festkleben.

Auch bewerfen sie öffentliche Gebäude, etwa Parteizentralen, mit Farbe und kleben sich in Museen, bei Konzerten und sogar im Gerichtssaal mit Sekundenkleber fest. In Berlin waren zuletzt nach wochenlangen Straßenblockaden Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und genervten Autofahrern eskaliert. Autofahrer trugen die Blockierer selbst von der Straße und schlugen und traten sie in Einzelfällen sogar.

Die Blockierer wiederum hatten immer wieder Rettungsfahrzeuge behindert. Auch verschärften die Blockierer die Lage, indem sie sich an quergestellten Mietautos festklebten und mit einem Gemisch aus Sand und Klebstoff die Verbindung zur Fahrbahn so festmachten, dass sie nur mit Presslufthämmern und Fräsen von der Straße gelöst werden konnten. Die Grünen distanzieren sich zunehmend von der Letzten Generation. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete ihre Aktionen erst vor wenigen Tagen als „völlig bekloppt“.