Telegram-Chatgruppe : Razzia nach Morddrohung gegen Kretschmer

Polizisten führen am 15. Dezember bei einer Razzia in Dresden einen Tatverdächtigen aus einem Hauseingang Bild: dpa

Nach den in der vergangenen Woche bekanntgewordenen Mordplänen hat das Landeskriminalamt Sachsen am Mittwochmorgen in Dresden und der Nachbarstadt Heidenau fünf Wohnungen sowie eine Arbeitsstätte von zurzeit fünf Tatverdächtigen durchsucht. Sie sollen in einer über den Messengerdienst Telegram verbundenen Gruppe namens Dresden Offlinevernetzung „Morddrohungen und konkrete Planungen vollzogen haben für eine schwere Straftat“, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) am Mittwoch.

Die Ermittler des Terrorismusabwehrzentrums und der Sonderkommission Rechtsextremismus (Soko Rex) hätten seit Bekanntwerden der Vorwürfe vor einer Woche intensiv gearbeitet. „Heute gab es den großen Schlag“, sagte Wöller. 140 Polizeibeamte seien dabei im Einsatz, der am Mittag noch andauerte.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Sie wirft den Tatverdächtigen vor, in der von Ablehnung gegen das Impfen, den Corona-Maßnahmen sowie den Staat verbindenden Gruppe „unter anderem Mordpläne an dem sächsischen Ministerpräsidenten und weiteren Vertretern der sächsischen Staatsregierung“ geschmiedet zu haben. Dem Landeskriminalamt zufolge seien zunächst fünf Tatverdächtige ermittelt worden.

Beschuldigte auf freiem Fuß

Ob sich der Kreis der Tatverdächtigen noch erweitert, auch weil in der Chatgruppe deutlich mehr Mitglieder organisiert waren, lasse sich mangels Kooperation des Unternehmens „Telegram“ mit den Behörden derzeit jedoch nicht sagen, erklärte ein LKA-Sprecher der F.A.Z. Die von den Durchsuchungen Betroffenen fünf Männer im Alter von 32, 34, 42, 45 und 64 Jahren sowie eine 34 Jahre alte Frau seien am Mittwoch zu den Vorwürfen vernommen sowie Haftgründe geprüft worden. Die Beschuldigten kamen anschließend wieder auf freien Fuß. Einer von ihnen sei bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten, so die Staatsanwaltschaft.

Bei den Durchsuchungen seien Waffen sowie mehrere Armbrüste gefunden worden. Zurzeit werde geprüft, ob diese funktions- und schussfähig sind sowie ob deren Besitz womöglich legal sei, sagte der Sprecher. Über den Besitz und Einsatz von Waffen war auch in der Chatgruppe gesprochen worden.

Die Ermittlungen in dem Fall waren nach einem Bericht des ZDF-Magazins „Frontal“ ins Rollen gekommen. Dabei hatten sich Reporter unter falschen Namen besagter Chatgruppe angeschlossen, in der radikale Gegner der Corona-Politik offen über Mordpläne an Kretschmer diskutiert hatten. So hätten Mitglieder geäußert, den Regierungschef „absägen“ zu wollen. „Bei dem Typen einmarschieren, den Typen dort rausziehen und irgendwo aufhängen“, soll der Administrator der Gruppe gesagt haben, woraufhin ein weiteres Mitglied kommentiert habe: Man müsse sich entscheiden, ob man bereit sei für ein solches Opfer. Als die Reporter mutmaßliche Mitglieder der Gruppe bei einem realen Treffen mit ihren Aussagen konfrontierten, lehnten diese jeden Kommentar ab. Kurz drauf habe der Administrator den Gruppenstatus auf privat gestellt.