Aktualisiert am

Wieder ein Einsatz im „Reichsbürger“-Milieu: Im Dezember 2022 gab es eine Groß-Razzia bei „Reichsbürgern“, auf dem Bild sind Einsatzkräfte am Tag nach der Razzia in Karlsruhe zu sehen. Bild: dpa

Bei einer Razzia im Auftrag des Generalbundesanwalts ist im baden-württembergischen Reutlingen am Mittwoch ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos leicht verletzt worden. Ein eigentlich unbeteiligter Zeuge habe einen Schuss abgegeben, sagte ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe. Die Durchsuchung stand im Zusammenhang mit der am 7. Dezember aufgedeckten Gruppe mutmaßlicher „Reichsbürger“, die einen Staatsstreich geplant haben sollen.

Das SEK wollte nach Informationen des SWR im Auftrag des Generalbundesanwalts im Ermittlungsverfahren gegen die sogenannte Gruppe Reuß die Wohnung einer bis dahin unverdächtigen Person in Reutlingen durchsuchen. Diese Person hat laut Polizei auch geschossen. Der Mann, der geschossen haben soll, wurde vorläufig festgenommen, wie der Sprecher der Bundesanwaltschaft sagte.

Nach Informationen der ARD und des Magazins „Der Spiegel“ wurden am Mittwoch Objekte in sieben Bundesländern bei weiteren 19 Personen durchsucht. Die Beschuldigten sollen aus Bayern, Niedersachsen und Sachsen stammen.

Verfassungsschutz: 23.000 „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“

Nach Recherchen von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ sollen sich unter diesen Personen auch mehrere aktive Polizeibeamte und Soldaten befinden. Sie sollen zum Teil weitere Netzwerke und Gruppen gebildet haben, die ebenfalls von einer extremen Staatsfeindlichkeit geprägt sein sollen. Auf sie sollen die Ermittler durch die Auswertung von Kommunikationsmitteln aus der ersten Razzia und Finanzermittlungen gestoßen sein.

Anfang Dezember hatte es eine großangelegte Anti-Terror-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger in mehreren Bundesländern, Österreich und Italien gegeben. Damals waren 25 Männer und Frauen festgenommen worden. In diesem Verfahren ermittelte die Bundesanwaltschaft außerdem gegen 30 weitere Menschen. Es hatte immer geheißen, es sei nicht ausgeschlossen, dass im Laufe der Zeit mehr Beschuldigte hinzukommen.

„Reichsbürger“ sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen zu, 2000 mehr als im Vorjahr.