Krawalle an Silvester, Polizeieinsätze an Brennpunktschulen, Konflikte in Schwimmbädern – was sind die Ursachen? Ein Gespräch über Jugendgewalt mit dem Soziologen Rauf Ceylan.

Herr Ceylan, die Silvesterkrawalle waren der erste Aufreger des Jahres. Sogar Rettungskräfte wurden attackiert. Was haben Sie gedacht, als Sie die Bilder jener Nacht gesehen haben?

Das war schockierend. Ich hatte sofort die Silvesternacht 2015 in Köln vor Augen. Damals kam es zu sexuellen Übergriffen auf Frauen. Die Silvesternacht 2022 hatte eine andere Qualität, weil vor allem Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienste angegriffen worden sind.

Mit Ihrem Kollegen Michael Kiefer haben Sie nun versucht, sich den Ursachen für die Eskalation zu nähern. In einer Publikation für die Konrad-Adenauer-Stiftung schreiben Sie, an Silvester seien alle Fahrzeuge, die mit Blaulicht im Einsatz waren, von den Tätern als staatliche Akteure betrachtet worden. Daher seien sie zum Angriffsziel auserkoren worden. Gerade in Berlin aber haben doch auch viele Polizisten und Rettungskräfte selbst eine Migrationsgeschichte.

Das nehmen diese Jugendlichen gar nicht wahr, glaube ich. Das hat die Berliner Nacht gezeigt. Viele von ihnen gehen in Opposition zum Staat.

Probleme mit Jugendlichen nur auf „kulturell bedingte Männlichkeitsvorstellungen oder religiöse Faktoren“ zu schieben, sei zu kurz gegriffen, schreiben Sie.

Wir glauben, dass solche Geschehnisse Folgen komplexer Probleme sind: Gehöre ich oder gehöre ich nicht in der Gesellschaft dazu? Armut ist auch ein Faktor, wie auch Bildung und Integration in den Arbeitsmarkt. Sicherlich spielen auch religiöse Faktoren eine Rolle oder kulturelle wie das Frauenbild. Das sollte man nicht herunterspielen. In den vergangenen Jahren sind Menschen aus Syrien, Irak und Afghanistan gekommen, also aus weniger säkularisierten Gesellschaften. Dort waren die Geschlechterverhältnisse anders als hier.

In Ihrem Paper nennen Sie eine Schule in Duisburg, in der allein im vergangenen Jahr 25 Mal die Polizei kommen musste. Sie erwähnen auch Schwimmbäder, die sich nur noch mit Security trauen, zu öffnen. Was ist da schiefgelaufen, dass es so weit gekommen ist. Und wie kann man das künftig verhindern?

Meistens wird erst interveniert, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Auch in diesen Fällen. Man muss sich früher um Jugendliche kümmern, die sozial auffällig sind. Da muss man die Sozialräume als Ganzes in den Blick nehmen. Brennpunktschulen stehen nun mal in bestimmten Stadtteilen. Sie müssen nur die Zeitungsarchive durchstöbern, dann werden Sie sehen, dass sich das wie eine rote Linie durchzieht.

In Deutschland klagen Kommunen derzeit wieder, sie seien mit der Zahl der Flüchtlinge überlastet. Was müssten die Städte machen, damit nicht neue Problemviertel entstehen.

Düsseldorf zum Beispiel hat die eigene Stadt in Sozialräume gegliedert. Man hat sich Straßenzüge angeschaut, wo mehrere Probleme zusammenkommen: Arbeitslosigkeit, Armut, Bildungsprobleme, Gewalt und so weiter. Dadurch kann die Stadt ihre Ressourcen gezielter dort einsetzen, wo es am meisten nötig ist. Da ist das Geld gut angelegt. Sonst bekommt man später die Rechnung – und die fällt teurer aus.

Könnten Städte nicht auch versuchen, Viertel mehr zu durchmischen?

Eine freiwillige Segregation ist in Ordnung, eine erzwungene ein Problem. Es kann durchaus für manche ein Vorteil sein, dort zu wohnen, wo es einen türksch- oder arabischsprachigen Anwalt oder Arzt gibt. Wer wiederum in andere Stadtteile ziehen will, hat es manchmal schwer. Seit einigen Jahren geht die Zahl der Sozialwohnungen zum Beispiel zurück. Wichtig ist in jedem Fall ein guter Zugang zum Arbeitsmarkt. Aber nehmen Sie an, Sie sind ein Jugendlicher aus Duisburg-Marxloh und geben bei Ihrer Bewerbung diese Adresse an. Das führt oft zu Ausgrenzung und Diskriminierung.

Kann der Fachkräftemangel da Abhilfe schaffen?

Auf jeden Fall. Wichtig ist aber, in der Schule schon anzusetzen. Gerade in Problemschulen braucht man mehr Personal. Ich habe einen Bekannten, der Lehrer im Duisburger Norden ist. Dort einen normalen Unterricht zu gestalten, ist sehr, sehr schwierig. Er ist schon heilfroh, wenn wenigstens ein, zwei Schüler zuhören. Er berichtet von Konzentrationsschwächen, von verbalen Angriffen. Da müssten eigentlich zwei Fachkräfte im Unterricht sein und mehr Schulsozialarbeiter. Nur: Hier schlägt der Fachkräftemangel ebenso zu. Jüngst wollte eine Grundschule aus Personalmangel die Vier-Tage-Woche einführen, wie ich gelesen habe. Bei Forderungen an die Schulen muss man also auch realistisch sein.