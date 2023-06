Seit 2020 dürfen Schülerinnen in Baden-Württemberg im Unterricht keine Vollverschleierung mehr tragen. Jetzt ist es auf einem beruflichen Gymnasium im badischen Rastatt erstmals zu einem Konflikt zwischen einer Schülerin und der Schulleitung gekommen. Eine muslimische Schülerin war zum Nähunterricht mit Niqab und in einem langärmeligen Gewand erschienen. Das erste, was der Lehrerin auffiel, war, dass es sich um einen Verstoß gegen die Unfallvorschriften handelte: Damit die Schülerinnen und Schüler sich bei der Arbeit an den Nähmaschinen nicht verletzen und mit den Kleidern in die Geräte geraten, ist das Tragen von Kleidungsstücken mit langen, weiten Ärmeln verboten. „Die Lehrerin bat die Schülerin daraufhin, die langärmelige Kleidung abzulegen. Zugleich war es der erste Tag, an dem die vor dem Schulabschluss stehende Schülerin mit Vollverschleierung zum Unterricht kam“, sagt eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Nachdem die Schülerin sich den Anweisungen der Lehrerin im Unterricht widersetzt hatte, gab es mehrere Gespräche mit der Schulleitung. Das erste Gespräch schnitt die Schülerin unbemerkt mit ihrem Smartphone mit und lud es später auf der Internetplattform „Tiktok“ hoch. „Ich sehe hier keine Toleranz gegenüber mir und meiner Bedeckung“, zitieren die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (BNN) das Mädchen aus dem Video. Sie trage den Niqab freiwillig und werde von niemandem dazu gezwungen. Die Schulleiterin klärte sie über die gesetzlichen Regelungen auf und drohte ihr mit einem Ausschluss vom Unterricht.