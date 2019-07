Rassistischer Mordangriff : „Kannst de Leud halt ned in de Kopp gugge“

Ein Mann hat auf einen Schwarzen geschossen, nur weil er schwarz war. Weil er aussah wie „ein Asylant“. Mitten am Tag, mitten auf der Straße, mitten in Hessen. Seinen Kumpels hat er die Tat angekündigt. Wieso haben sie das nicht verhindert?

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Der Weg in die Stammkneipe des Attentäters führt entlang eines Bächleins, vorbei an Fachwerkhäusern, einem griechischen Restaurant. Am Ende der Martinsgasse in Biebergemünd versteckt sich das Martinseck, ein dunkler, stickiger Raum voller Gläser und Bembel, an den Wänden Fußballschals, halbnackte Frauen und Sprüche wie: „Kein Alkohol ist auch keine Lösung“ oder „Trübsal ist nicht das Einzige, was man blasen kann“.

Kurz nach seiner Tat war Roland K. noch hier, hatte verkündet: „Ich hab auf einen Asylanten geschossen.“ Seitdem kamen ein paar Polizisten und Journalisten in die Kneipe. Sonst ist alles wie immer. Bisschen heiß vielleicht, aber es gibt kühles Bier. Der Stammkundschaft genügt das: ein tauber Greis, ein tätowierter Installateur, zwei graue Rentner, ein Lkw-Fahrer, ein Schweigender.

Roland K. war einer von ihnen. Kam jeden Morgen zum Frühschoppen. Hartz IV. Meistens ging es um Fußball oder Ausländer. „Wenn ich geh, nehm ich einen mit“, hatte er geraunt. Der Wirt zuckt mit den tätowierten Oberarmen: „Kneibegeschwätz.“ Die andern nicken: Wenn man das seit zwei Jahren ständig zu hören bekomme, wie könne man damit rechnen, dass er eines Tages wirklich einen Flüchtling abknalle? Sie betrachten den Schaum ihrer Biere.

Roland K. hat am Montag wie jeden Morgen seinen Schoppen getrunken. Das einzig Auffällige war eine schwarze Sporttasche, mit der er ins Auto stieg, um von Biebergemünd in den Nachbarort Wächtersbach zu fahren. In der Nähe der Sprachschule fand er sein Opfer, einen jungen Familienvater aus Eritrea. Die von Roland K. abgegebenen Schüsse trafen ihn in den Bauch.

Der Schütze ließ den zusammengesackten Körper blutend liegen und kehrte zurück ins Martinseck. Dort berichtete er seelenruhig von seiner Tat, aber die Kneipensäufer haben nur müde genickt. „Hat halt keiner für ernst genomme“, sagt der Wirt. Am Nachmittag brach Roland K. wieder auf, diesmal, um sich selbst in seinem Auto zu erschießen. Das Opfer seines Mordangriffs überlebte schwer verletzt.

„Wir sind keine Nazikneipe.“ Das sagt der Wirt bestimmt zehnmal. Noch öfter sagt er „normal“, zum Beispiel: „Wir sind ganz normale Leud.“ Er sagt auch, dass er nicht so gut schlafen konnte in den letzten zwei Nächten. Habe ihn beschäftigt, das Ganze. Und dass der Eritreer ja ein Unschuldiger gewesen sei.

Aber der Roland sei eben auch ein ganz Lieber und Ruhiger gewesen. Noch am Samstag waren sie alle zusammen beim Brauereiausflug. „Mer hadde schon so de Kumbelstatus.“ Dann schaut der Wirt plötzlich vom Bierschaum auf, als hätte er gerade einen wichtigen Einfall. „Du kannst de Leud uff de Stirn gugge“, sagt er und tippt sich an den Schädel, „abber ned in de Kopp noi!“

Wenn man den Leuten im Martinseck auf die Stirn schaut, sieht man Sorgenfalten. Die Sorgen, die sie haben, klingen so: Warum kümmert sich Frau Merkel nicht um unsere Armen? Wieso kriegen die Asylanten Wohnungen, aber nicht die Deutschen unter den Brücken?

Die Kneipe läuft zwar nicht schlecht. Aber der letzte Urlaub sei vier Jahre her, sagt der Wirt. Und: „Ich heirate nicht, weil ich kein Geld für ne Scheidung hab.“ Jetzt, mit an die fünfzig, könne er es eh lassen. Er lacht ein lautes, röchelndes Raucherlachen. So unvermittelt, wie es kam, vergeht es ihm wieder. „Wieso kriegen die den Arsch vollgeblasen, während ich mich hier abracker?“