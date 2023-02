Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der jetzt aus der CDU ausgeschlossen werden soll, spricht von einem „Rassismus gegen Weiße“. Er benutzt damit einen scheinbar wissenschaftlichen Begriff. Was versteht man in der Forschung eigentlich darunter?

In der Forschung ist das so gar kein Thema. Die Idee, von ,Rassismus gegen Weiße‘ zu reden, ist nur aufgekommen, als die Rassismuskritik sich immer mehr auf ein Weiß-Schwarz-Thema verengt hat. Abgeleitet von dem, was in den USA gesagt wird – und das auch ein bisschen vulgär abgeleitet -, gilt ,Weiß‘ als die normative Grundlage einer rassistischen Gesellschaft, und die Personen, die von Rassismus betroffen sind, werden als Schwarz – mit großem S – oder People of Colour bezeichnet. In dieser Gegenüberstellung fallen aber bestimmte Personengruppen raus, was jetzt sozusagen wieder zurückthematisiert wird als ‚Rassismus gegen Weiße‘. Gemeint ist aber vor allen der Rassismus, den Osteuropäer oder Südosteuropäer erlebt haben. Bis weit in die 2000er-Jahre war das ganz selbstverständlich in der Rassismustheorie, weil das einfach große Gruppen von Eingewanderten gewesen sind.