Bundestag beauftragt Studie : 70 Prozent der Deutschen bereit zu Engagement gegen Rassismus

Laut einer Studie sind rund 90 Prozent der Deutschen der Ansicht, dass es in Deutschland Rassismus gibt. Zugleich sind rund 70 Prozent der Befragten bereit, dem entgegenzutreten etwa bei einer Demonstration oder einer Unterschriftenaktion, wie es in dem am Donnerstag veröffentlichten ersten Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) heißt.

Der Bundestag hatte 2020 ein bundesweites Diskriminierungs- und Rassismusmonitoring beschlossen, mit dem das DeZIM beauftragt wurde. Ziel ist es, den Grundstein für ein dauerhaftes Monitoring von Rassismus in Deutschland zu legen. Für die Auftaktstudie interviewten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von April bis August 2021 rund 5.000 Menschen. Künftig soll es einen solchen Lagebericht alle zwei Jahre geben.

Weiter gaben laut Studie 65 Prozent an, dass es in Behörden rassistische Diskriminierung gebe. 45 Prozent der Befragten bezeichneten Rassismuskritik als übertrieben oder als Einschränkung der Meinungsfreiheit im Sinne „politischer Korrektheit“. Manche, die sich über Rassismus beschweren, seien zudem "überempfindlich“, erklärten 33 Prozent der Befragten oder zu "ängstlich“ (52 Prozent).

Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland (49 Prozent) glaubt laut der Studie nach wie vor an die Existenz menschlicher Rassen; bei den über 65-Jährigen stimmten 61 Prozent der Aussage zu.

Die Direktorin des DeZIM-Instituts, Naika Foroutan, erklärte dazu, Rassismus betreffe die gesamte Gesellschaft. Das Thema beschäftigte Menschen emotional, „wühlt sie auf und lässt sie über lange Zeit nicht mehr los“. Besonders häufig würden rassistische Benachteiligungen in den Lebensbereichen Schule, Arbeit und Wohnen erkannt. Sie rief die Politik dazu auf, das Thema „offensiv und langfristig“ anzugehen.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sagte, spätestens die Anschläge von Halle und Hanau hätten klar gemacht, dass Rassismus in Deutschland Menschen das Leben koste. Sie nannte das Programm „Demokratie Leben!" als eine Maßnahme, um gegen Rassismus vorzugehen. Dadurch würden bundesweit mehr als 600 entsprechende Projekte und Initiativen gefördert. Zudem solle das geplante Demokratiefördergesetz den Bund gesetzlich verpflichten, Strukturen für das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Extremismus und Rassismus dauerhafter zu machen.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), mahnte mehr Anstrengungen an. „Deutschland weiß um sein Rassismusproblem“, sagte die Staatsministerin. „Jahrzehntelang wurde Rassismus in Deutschland verschwiegen oder gar bestritten, das wirkt bis heute nach.“ Sie betonte: „Der Kampf gegen Rassismus geht nicht nur die Betroffenen an, denn Rassismus zersetzt das Fundament unserer Demokratie: Würde, Freiheit und Gleichheit aller 83 Millionen Menschen in unserem Land.“