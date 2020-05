Schluss mit Lockdown? : Ramelows Corona-Populismus

Was Bodo Ramelow angerichtet hat, nennt man wohl ein Kommunikationsdesaster: Er wollte den Ost-Laschet geben, und das ging gründlich schief: unabgestimmt, undeutlich, widersprüchlich – und am Ende auch noch überflüssig. Denn der Schlussstrich unter den Lockdown, den Ramelow ziehen wollte, entpuppte sich bei näherem Hinsehen dann doch als die Fortsetzung einer Krisenpolitik, nur sollte das Thüringer Pandemie-Glas nicht mehr halbleer, sondern halbvoll sein. Mundschutz, Abstand, eingeschränkter Schulbetrieb, keine Großveranstaltungen – all das soll es auch nach dem 6. Juni in Thüringen geben.

Und auch die Thüringer Gesundheitsämter sollen so arbeiten wie überall in Deutschland: Bei 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche müssen sie sich etwas einfallen lassen. Allein das Krisenmanagement in Pandemie-Zeiten soll neu überdacht werden, aber das fällt schon unter Schadensbegrenzung einer rot-rot-grünen Regierung, die jetzt weiß, was Angela Merkel unter „Öffnungsdiskussionsorgie“ verstanden hat.

Er habe niemandem gesagt, er solle sich den Mundschutz von der Nase reißen, ereiferte sich Ramelow über die Aufregung, die er verursachte. Was meinte er dann aber damit, dass sich „Verbote“ nunmehr in „Gebote“ verwandeln sollten und dass Eigenverantwortung das Gebot der Stunde sei? Sind Gebote nicht einfach die Kehrseite von Verboten?

Gebote klingen einfach besser als Verbote. Zumal in einem Bundesland, das zwar vor kurzem noch einen Corona-Hotspot aufwies, jetzt aber Neuinfektionen mit der Lupe suchen muss. Ramelow und die Linkspartei sehen sich nicht nur als Übergangsregierung. Sie haben Ambitionen, die sich auf die Landtagswahl im kommenden Jahr richten.

Da macht es sich nicht gut, wenn den Sinn ihrer Politik nur noch eine Minderheit begreifen würde – zumal die Mehrheit der Thüringer Wählerschaft ohnehin zwischen linkem und rechtem Rand irrlichtert. Ist es ein Zufall, dass der linkslibertäre Ramelow uneingeschränktes Lob nur von der rechtslibertär geschminkten AfD erhielt?

Länder wie das weitgehend verschont gebliebene Thüringen mögen es schwerer haben, Beschränkungen auf lange Sicht aufrechtzuerhalten und als solche auch klar zu benennen. Das wird, je erfolgreicher die Corona-Politik ist, früher oder später aber auf die meisten anderen Bundesländer zutreffen. Die Justiz tut ihr übriges: die Verhältnismäßigkeit kippt in Richtung Lockerung, je weniger Infektionen es gibt. Insofern hat das Ramelow-Desaster dann doch seinen guten Nutzen. Es zeigt, was auf die Politik noch zukommt.

Schon jetzt gilt es deshalb, diejenigen beim Wort zu nehmen, die den Regierungen in Bund und Ländern vorwerfen, schlecht vorbereitet in die Corona-Krise geschlittert zu sein. Politik und Verwaltung, nicht dem Virus, wird deshalb aus dieser Sicht die Schuld am Lockdown und dessen Folgen gegeben. Jetzt machen Regierung und Verwaltung aber genau das: Sie sind gut vorbereitet – durch Prävention und Aufrüstung der Krankenhäuser.

Weder auf das eine noch auf das andere lässt sich verzichten. Maßstab dafür ist nicht die Zahl der Neuinfektionen, sondern der Impfstoff, den es irgendwann einmal geben wird (oder auch nicht). Wer sich bis dahin auf Wortspielereien über Verbote und Gebote einlässt, hat den Ernst der Lage nicht verstanden oder hat anderes im Sinn als Gesundheitsschutz. Man kann es auch Corona-Populismus nennen.