Herr Ministerpräsident, wie läuft das Parteiausschlussverfahren gegen Sie?

So wie ein VW Käfer, es läuft und läuft und läuft. Ich habe mich aber redlich be­müht, meine Argumente in die Partei zu tragen. Ich habe vom ersten Tag des Krieges gegen die Ukraine an klar geäußert, dass ein überfallener Staat in einem völkerrechtswidrigen Krieg auch das Recht hat, sich zur Wehr zu setzen und sich da­für auch mit dem notwendigen Material zu versorgen.

Deshalb wird Ihnen vorgeworfen, gegen die Parteilinie zu verstoßen, die Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ausschließt.

Ich bin der Meinung, dass meine Äußerungen durch den Parteitagsbeschluss von Erfurt (im vorigen Juni) gedeckt sind. Und auch von allen Beschlüssen, die wir vorher mal gefasst haben, wenn es um völkerrechtswidrige Angriffskriege ging. Leider wird inzwischen nicht nur in meiner Partei die Erinnerung an die sowje­tische Armee, die Auschwitz befreit hat, vermischt mit der heutigen russischen Armee unter Putin, die die Ukraine überfallen hat. Mein Bezugspunkt ist zum Beispiel ganz konkret der ermordete Boris Romantschenko. Der Mann hat in Bu­chenwald die Nazis überlebt und kam dann als sowjetischer Soldat in die DDR. Als Rentner in der Ukraine ist er jetzt durch eine russische Fliegerbombe getötet worden. Da sage ich: Was Hitler nicht geschafft hat, hat Putin jetzt vollzogen. Der Putin, der Vertreter der ukrainischen Regierung als Faschisten denunziert, der sich ideologisch am Großen Vaterlän­dischen Krieg und wirrer Mythen bedient. Ich merke, wie manche Ostdeutsche so was auf einmal romantisieren und politisch-historisch nicht mehr einordnen können oder wollen. Das tut mir weh, und es beklemmt mich, dass einige Linke ei­nen imperialen Staat mit einem chauvinistischen Anführer nicht erkennen wollen. Deswegen bin ich da auch so vehement und sehr leidenschaftlich in die De­batte eingestiegen. Man kann es sich nicht so einfach machen wie einige in meiner Partei.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie aus Ihrer Partei und von der Basis?

Ich habe auch viel Zustimmung bekommen, und mein Thüringer Landesverband steht hinter mir. Es gibt da eine, sagen wir mal, nicht sehr große Mehrheit, die sagt, ja, man solle Waffenlieferungen nicht unterbinden. Ich bin kein Freund von Waffenlieferungen. Ich bleibe aber dabei: Wenn die Ukraine Waffen zur Verteidigung braucht, sehe ich keinen Grund, ihr das zu verweigern, schon gar nicht mit dem Hinweis, dass es sich um ein Kriegsgebiet handelt. Die Firma Rheinmetall hatte zuvor auch Russland mit Waffen und Technologie ausgestattet. Das war Teil einer politischen Strategie, Russland einzubinden und Vertrauen aufzubauen. Und jetzt nutzt Russland dieses Material zum Angriff auf die Ukraine. Da gehen mir doch die Argumente aus, gegen Waffenlieferungen zu sein.

Ihre Parteifreundin Sahra Wagenknecht spricht sich vehement dagegen aus, Waffen zu liefern. Zerreißt das die Linke?

Das Problem ist, Frau Wagenknecht ist nicht willens, meine Argumente in der Sache auszuhalten, aber sie verlangt von mir, dass ich ihre unwidersprochen hinnehme. Das passt nicht zusammen. Das ist mir besonders bitter aufgestoßen, als ich letztes Jahr als Bundesratspräsident zu Besuch in Warschau im Senat war. Zeitgleich redete sie im Bundestag darüber, dass man irgendwie mit Putin klarkommen müsse . . .

Sie hatte der Bundesregierung vorgeworfen, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen Russland „vom Zaun zu brechen“ . . .