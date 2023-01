Ralf Fücks zur Klimabewegung : „Verzweiflung kann in Militanz kippen“

Herr Fücks, im Kampf um den Braunkohleort Lützerath haben Führungs­figuren der Klimabewegung eine klare Abgrenzung von linksradikalen, gewaltaffinen Gruppen verweigert. Droht nach Lützerath eine Radikalisierung?

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Die überwiegende Mehrheit der Klimaaktivisten hat mit Gewalt nichts am Hut. Es gibt aber einen starken Druck, „sich nicht spalten zu lassen“, statt einen klaren Trennungsstrich zu militanten Aktionen zu ziehen. Unter dem Strich hat sich die Bewegung mit Lützerath einen Bärendienst erwiesen. Da war jugendlicher Größenwahn im Spiel – den kenne ich aus meiner eigenen Biografie. Man hat sich verhoben an einem Konflikt, den man nicht gewinnen konnte. Der apokalyptische Duktus – Lützerath bleibt oder die Welt geht unter – wirkt auf viele befremdlich und ist in der Sache ja auch nicht haltbar. Wenn man Widerstand aufbaut, der für die Polizei möglichst schwer zu brechen sein soll, geht man das Risiko einer Eskalation ein. Umso wichtiger ist Klarheit in der Gewaltfrage. Hier führt jede Zweideutigkeit auf eine gefährliche Rutschbahn.

Woher kommt dieser apodiktische Sofortismus in der Klimabewegung?

Wenn man die Klimafrage so intoniert, dass wir nur noch wenige Jahre haben, um den Untergang der Menschheit zu verhindern, hat das eine immanente Tendenz zur Radikalisierung. Wenn es um das Überleben der Gattung geht, dann scheint fast jeder Widerstand legitim. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ – und nicht nur sie – beschwören eine existenzialistische Konstellation herauf, in der es um Alles oder Nichts geht. Eine Position der Verzweiflung kann in Resignation oder in Militanz kippen. Deshalb ist es so wichtig, eine klare Grenzlinie zur Gewalt zu ziehen.

Das ist bis heute nicht passiert.

Die allermeisten Aktivisten sehen sich in der Tradition des gewaltfreien Widerstands. So sind sie auch aufgewachsen, viele kommen aus Ökopax-Familien. Es ist eine andere Generation als Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre, damals gab es eine Freude am Spiel mit der Gewalt. Gewalt ist auch ein Machtgefühl. Davon geht eine starke Anziehungskraft aus, vor allem auf junge Männer. Gewaltbereite Männlichkeit, eine Art linker Machismo, war Kult: der bewaffnete Befreiungskampf der Dritten Welt, Che Guevara, Stadtguerilla. Das ist jetzt anders. Deshalb hoffe ich, dass die Immunkräfte gegen das Abkippen in Gewalt stärker sind. Trotzdem ist es wichtig, dass diejenigen, die innerhalb der Bewegung über Autorität verfügen, eine klare Sprache sprechen.

Der Aachener Polizeipräsident, der den Lützerath-Einsatz geleitet hat, ist Grüner. Wie ist das heute mit den „Bullenschweinen“?

Die Grünen decken in diesem Konflikt die ganze Bandbreite ab. Man kann sagen, sie sind die wahre Volkspartei: Vom Polizeipräsidenten bis zum Widerstandslager. Die Polizei ist heute stärker in der Demokratie verankert. Aber die alten Klischees sind nicht verschwunden. In der Medienarbeit der Lützerath-Aktivisten wurden Gewaltexzesse der Polizei heraufbeschworen, die sich als stark überzeichnet entpuppten – als wollte man die Polizei in die Rolle der Prügelgarde drängen, damit die Legitimation der eigenen Sache wächst.