Sorgen machen sich die örtlichen Unternehmen auch um ihre Personalentwicklung, schon jetzt würden viele potentielle Bewerber absagen, weil ihnen der Stress mit der Brücke und den daraus entstandenen Umwegen zu groß sei. In einem offenen Brief an Wissing und Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machten 42 lokale Unternehmer ihrer Wut Luft: Die stärkste Industrieregion in Nordrhein-Westfalen werde in „ihrer Wettbewerbsfähigkeit fundamental geschwächt und ihrer Zukunftsperspektiven beraubt“, schrieben sie. Die südwestfälische IHK rechnet mit jährlichen Zusatzkosten von 230 Millionen Euro und das alleine durch Verkehrsverzögerungen. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) werden sich die wirtschaftlichen Schäden durch die Brückensperrung in fünf Jahren auf mindestens 1,8 Milliarden Euro summieren.

Der Politik ist das Ausmaß und das Potential des Debakels bewusst. Viele Politiker sind in den vergangenen Monaten nach Lüdenscheid gekommen, auch aus dem fernen Berlin. Wissing stellte sich im August mit lokalen Politikern und dem Chef der Autobahn GmbH unter die gesperrte Brücke und betrachtete das monumentale Bauwerk besorgt. Der FDP-Politiker will mit der Rahmedetalbrücke ein Exempel statuieren. Das Projekt soll zum Symbol eines Sanierungsaufbruchs werden – und so helfen, die ständigen Lästereien über die schleppend-langsame deutsche Verwaltung, die endlosen Genehmigungsverfahren, die zahllosen Einsprüche diverser Interessengruppen zu beenden.

Schon beim ersten Teil des Unterfangens – der Sprengung – hat das nur leidlich funktioniert. Eigentlich war der Termin für Mitte Dezember angesetzt, fünf Monate später ist es so weit. Für den Wiederaufbau sind inklusive Räumung zweieinhalb Jahre angesetzt. Kein klassischer „Ersatzbau“ soll die Brücke werden, das würde bedeuten, die Fehler der Sechzigerjahre zu wiederholen. Sondern ein modernes auf sechs Spuren erweitertes Bauwerk, das die stetig wachsende Fahrzeugzahl bewältigen kann. Denn allein in den nächsten 28 Jahren rechnet Wissing mit einer weiteren Steigerung des Lastwagenverkehrs um 54 Prozent.

Es ist Zufall, dass ausgerechnet in der Woche das „Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich“ die entscheidende Hürde im Kabinett genommen hat, an deren Ende die alte Rahmedetalbrücke gesprengt wird. Nach monatelangem Streit haben sich SPD, FDP und Grüne auf einen Kompromiss geeinigt, der dazu führen soll, dass künftig Brücken und Bahntrassen schneller gebaut und Engpässe wegen fehlender Autobahnstrecken rascher beseitigt werden sollen. Das Beispiel der Talbrücke nutzt Wissing auch hier, um die Dringlichkeit seines Vorhabens zu unterstreichen.