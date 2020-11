Räumung begonnen : „Tag X“ im Dannenröder Forst

Die Polizei hat am Dienstag mit der Räumung des besetzten Dannenröder Forsts bei Homberg (Ohm) in Hessen begonnen. Es würden Logistikarbeiten durchgeführt und Baumaschinen aufgestellt, zudem habe die Polizei am Dienstagvormittag den Wald begangen, um die Situation vor Ort zu untersuchen und eventuelle Gefahrenquellen zu sichten, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Stacheldraht sei gefunden, einige Barrikaden und Tripods seien bereits weggeräumt worden. Vereinzelt gab es demnach am Dienstagvormittag Stein- und Böllerwürfe gegen Polizisten. Den Angaben zufolge wurden im Dannenröder Forst am Dienstag noch keine Bäume gefällt.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Aktivisten und Mitglieder der Bürgerinitiative „Keine A49“ äußerten am Dienstag, der „Tag X“ sei gekommen. Barbara Schlemmer, Homberger Stadtratsmitglied der Grünen und eine der Sprecherin der Bürgerinitiative, sagte der F.A.Z, es habe erste Räumungen von Baumhäusern gegeben, auch sei eine Person von der Polizei abgeführt worden. Sie berief sich dabei auf Mitteilungen der Aktivisten. Ein Sprecher der Polizei bestätigte die Meldung zunächst nicht. Schlemmer rief dazu auf, eine Menschenkette vor dem Wald zu bilden, „um klar zu machen: Wir wollen, dass Danni bleibt!“

„Wir werden diesen Wald verteidigen“, teilten die Aktivisten am Dienstag mit. Sie riefen Unterstützer dazu auf, in den Wald zu kommen. Auf den Waldwegen haben die Aktivisten Barrikaden errichtet. Deren Anzahl hatte die Polizei kürzlich mit rund 400 angegeben, die Anzahl der Baumhäuser mit etwa 100. Teilweise handelt es sich um mehrstöckige Gebilde, verteilt auf mehrere „Camps“ in recht unwegsamen Gelände.

Durch den Dannenröder Forst soll für den Ausbau der Autobahn 49 eine Schneise geschlagen werden. Das Projekt befindet sich seit Jahrzehnten in der Planung. Aktivisten halten seit mehr als einem Jahr deswegen Teile des Waldes besetzt. Anfang Oktober war mit den Rodungen begonnen worden, bisher erfolgten sie aber nur im Herrenwald und Maulbacher Wald, also in zwei weit weniger umkämpften Waldstücken. Dort sind die Baumfällungen mittlerweile weitestgehend abgeschlossen. Für den Weiterbau der A 49 sollen insgesamt 85 Hektar Wald gerodet werden.

Im Dannenröder Forst sind noch rund 27 Hektar zu fällen. Wann die Rodungen dort beginnen, konnte ein Sprecher der Polizei am Dienstag nicht sagen. Von den Aktivisten wird der Rodungsbeginn für kommende Woche erwartet. Die Polizei rechnet mit massiver Gegenwehr, auch von gewaltbereiten Demonstranten.