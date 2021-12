Radikalisierung im Gefängnis : Sehnsucht nach Autorität

Die Gefängniszelle ist gar nicht so klein. 9,56 Quadratmeter im Schnitt. Tisch, Stuhl, Bett, wenige private Dinge. Für einige Monate, manchmal Jahre ist das für die Jugendlichen in der Justizvollzugsanstalt Neuburg-Herrenwörth ihr Zuhause. Fernab der Familie und der Freunde, die nicht selten dazu beitrugen, dass die jungen Männer auf die schiefe Bahn gerieten. Der Psychologe Ahmad Mansour sagt: „Im Gefängnis zu sein führt bei vielen Menschen zu einer persönlichen Krise. Sie sind abgeschnitten von der Freiheit und ihren sozialen Bezügen, fühlen sich ausgegrenzt von der Gesellschaft.“ Mansour sitzt in der Kantine der Haftanstalt, zeigt auf die vergitterten Scheiben. „Es öffnet sich ein Fenster im Kopf“, sagt er. Gefangene, besonders junge Menschen, begeben sich auf eine Suche. Nach Anerkennung, nach einem Neustart.

Timo Steppat Redakteur in der Politik.



Manche werden dabei in ihren radikalen Ideen bestärkt. So ging es Chérif K. Als er 2005 zum bewaffneten Kampf nach Syrien reisen wollte, wurde er noch in Frankreich festgenommen und zu 20 Monaten verurteilt. Dass er mehrfach aussteigen wollte, Angst hatte, sagte er den Ermittlern. Hinter Gittern traf er dann auf einen ranghohen Al-Qaida-Vertreter und einen salafistischen Prediger. Jahre nach der Freilassung stürmen Chérif K. und sein älterer Bruder 2015 in die Redaktionsräume der Satirezeitschrift Charlie Hebdo, während ein ehemaliger Mitgefangener Geiseln in einem jüdischen Supermarkt nimmt. Hinter Gittern hatte sich unbemerkt ein Terrornetzwerk gebildet. „Wir haben in der Vergangenheit in Ländern wie Frankreich einen Kontrollverlust in den Gefängnissen festgestellt“, sagt der Terrorismusforscher Peter R. Neumann vom Londoner King’s College, der sich in einer Studie mit der Gefahr der Radikalisierung in Gefängnissen beschäftigt hat. Trotz Reformen ist die Situation in Frankreich sehr angespannt.