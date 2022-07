Radikale Klimaschützer : Droht Deutschland eine Grüne Armee Fraktion?

Entweder wir handeln jetzt, oder es ist zu spät. Das sagt die „Letzte Generation“. Die Mitglieder dieser Gruppierung halten es für notwendig, „Widerstand“ zu leisten, damit die Klimakatastrophe aufgehalten und die Menschheit nicht vernichtet wird. In einem Vortrag, mit dem sie Mitstreiter rekrutieren wollen, sprechen sie von einem System, das den Menschen realitätsferne Geschichten erzähle, damit sie ruhig bleiben und den Kurs beibehalten. Doch dieser Kurs führe die Menschen in die Vernichtung.

Der Regierung wirft die Gruppe vor, den Untergang zu finanzieren. Eine krude Weltsicht, die an Verschwörungstheoretiker und Extremisten rechts und links erinnert.

Die Mittel des „Widerstands“, so behauptet die „Letzte Generation“, sollen friedlich sein. Ihre Mitglieder blockieren Straßen. In Berlin, in Frankfurt, anderenorts. Hunderte Blockaden waren es in diesem Jahr, oft klebten die Demonstranten die Hände auf dem Asphalt fest. Das selbst erklärte Ziel: immer mehr werden, eine Lawine des Widerstands erzeugen und die Welt retten.

Wie man eine Pipeline in die Luft jagt

Doch tut man das, indem man Straßen blockiert? Die „Letzte Generation“ hat zwar für viel Unmut und Aufsehen gesorgt, etwa weil ein Krankenwagen ihretwegen nicht vorankam. Das Bündnis ist aber weit davon entfernt, Massen zu mobilisieren, wie es Fridays for Future zeitweise schaffte. Es ist ein riesiges Problem, vor dem die radikalen Klimaschützer stehen: Die Mehrheit schließt sich ihnen nicht an. Für die wenigen Aktivisten muss es aussehen, als trotte eine Herde gleichmütiger Rinder auf die Schlachtbank.

In dieser Situation radikalisieren sich Teile der Klimabewegung immer mehr. Fridays for Future waren noch vor allem die netten Schüler. Die „Letzte Generation“ ist das nicht mehr, sondern ein aggressiv auftretender Störer im Berufsverkehr. Die Frage ist, was als Nächstes kommt, wenn auch diese Gruppe mit ihrer „Widerstandsform“ gescheitert ist.

Der Einfluss gewaltbereiter Linksextremer in der Klimabewegung nimmt zu. Längst diskutieren Aktivisten über Gewalt – und was Gewalt überhaupt ist. Wie weit kann und soll man gehen, um die Welt und die Menschheit zu retten? Eine Ökodiktatur schaffen? Zerstören, was die Welt kaputtmacht? Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht von Fridays for Future, witzelte vor Kurzem im Netz, dass man darüber nachdenke, wie man eine Ölpipeline in die Luft sprengen könne. Ein schlechter Ökoterroristen-Witz, der aber zeigt, wie tief solche Gedanken schon in der Bewegung verwurzelt sind.

„Wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen“ ist ein Buch des schwedischen Klimaschutzaktivisten Andreas Malm. Er ruft zu Sabotage auf und ist für eine Eskalation der Proteste. Sachen, so meint Malm, dürfe man beschädigen. Es ist die sinnentleerte Erzählung, die man von gewaltbereiten Linksextremen schon lange kennt: Gewalt gegen Dinge ist keine Gewalt, sondern in ihrem Fall eine Art legitimer Notwehr.

Romantik mit Sogwirkung

Die Grenze, die nicht überschritten werden darf, ist für Malm die Gewalt gegen Menschen. Verbrechen wie etwa die Ermordung von Ölmanagern existierten glücklicherweise nur in der Phantasie einiger weniger Geistesgestörter, behauptet er.

Doch selbst Mitglieder der Klimabewegung sehen, dass es an den Rändern ihrer Bewegung die Romantik einer grünen RAF gibt und dass diese Romantik durchaus Sogwirkung entfaltet. Der Klimaaktivist Tadzio Müller hat eine solche Terrororganisation im vergangenen Jahr vorhergesagt. Ein kleiner Teil der Klimabewegung werde in den Untergrund gehen. Die Schuld gibt Müller der Gesellschaft. Wenn die so weitermache, entscheide sie sich für Militanz, nicht die, die militant werden. Eine absurde Rechtfertigung und Verschiebung der Schuld.

Der Gedanke einer Klima-RAF ist allerdings tatsächlich nicht so fernliegend. Wenn man wie etwa die „Letzte Generation“ davon ausgeht, dass das Ende der Menschheit bevorsteht, könnten manche auch bereit sein, weiter zu gehen, als die eigenen Hände festzukleben oder eine Pipeline in die Luft zu jagen. Was ist schon ein Menschenleben, wenn man die Welt retten muss? Vielleicht hat Malm recht, wenn er sagt, dass es nur wenige Geistesgestörte mit Mord-Gedankenspielen gibt. Doch auch das kann leider für Terror reichen – nur wird der sicher nicht die Welt retten.

Mehr zum Thema 1/

Umso trauriger ist es, wenn bekannte Aktivisten der Gewalt mit schlechten Witzen und wirren Schuldverschiebungen den Boden bereiten, anstatt alles zu tun, um diese zu verhindern. Sie zündeln mit solchen Worten nicht nur, sondern sie sorgen auch dafür, dass sich immer mehr Menschen von der Klimabewegung abwenden, obwohl sie eigentlich wissen, dass jetzt gehandelt werden muss. Aber eben nicht so. So bleibt nur zu hoffen, dass sich am Ende diejenigen in der Klimabewegung durchsetzen, die erkannt haben, dass Radikalisierung nur schadet.