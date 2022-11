Radikale Klimaschützer : Klimabewegung am Abgrund

Die Klimaaktivisten stehen unter großem Druck. Nicht mehr lange, glauben sie, und die Welt wird brennen. Halbe Kontinente werden unbewohnbar. Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen werden verhungern und verdursten. Die Überlebenden werden Kriege um die letzten Ressourcen führen. Es wird eine Katas­trophe von biblischem Ausmaße. Deshalb müssen sie etwas tun.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgen Ich folge



Was sie bisher getan haben, hat aus ihrer Sicht zu wenig gebracht. Sie haben in Hunderten Städten demonstriert, die Schule geschwänzt und den Stand der Wissenschaft wieder und wieder erklärt. Sie haben sich festgeklebt auf Straßen und Gemälde mit Tomatensuppe beworfen. Trotzdem hat die Bundesregierung immer noch nicht die Kohlekraftwerke abgeschaltet, die Verbrennungsmotoren verboten und die Industrie stillgelegt.

Die Erfahrung lehrt, dass Menschen in solchen Fällen radikaler werden, extremer. Schließlich ist die Menschheit in Gefahr, also kann jede, wirklich jede Maßnahme legitim erscheinen.

In der Klimabewegung halten sie diese Sorge für unbegründet. Bei Fridays for Future, Extinction Rebellion, der Letzten Generation oder Scientist Rebellion stellt niemand Gewaltfreiheit oder Demokratie infrage, im Gegenteil. Sie schwärmen von mehr Demokratie, von Bürgerräten, in denen Menschen endlich gegen den Willen von Lobbygruppen mehr Klimaschutz durchsetzen. Und dann stolpern sie doch. Sagen auf einmal Dinge, die aufhorchen lassen.

Wenn zum Beispiel Manon Gerhardt morgens frühstückt, sitzen ihr manchmal Aktivisten der Letzten Generation gegenüber. Die übernachten in ihrer Berliner Wohnung, gehen danach auf die Autobahn 100 und kleben sich fest. Gerhardt selbst klebt nicht gerne am Asphalt, sie arbeitet an der Berliner Oper als Bratschistin, da braucht sie ihre Hände. Sie gehört zu Extinction Rebellion, das ist eine ähnliche, eng verbundene Gruppe. Gerhardt sagt zwei Sachen. Erstens: „Wir sind eine zutiefst demokratisch gesinnte Bewegung.“ Und: „Ich stehe ziemlich unter Druck. Ich versuche die massentauglichen Aktionsformen aufrechtzuerhalten, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Es muss was passieren.“ Ob manche in der Bewegung in den Extremismus abdriften könnten? „Ja, das kann passieren“, sagt Gerhardt.

Dann überschreitet die Bewegung ihren eigenen Kipppunkt

Die Bewegung steht also an einer Schwelle. Und was danach kommt, ist nicht ganz klar. Aber es könnte heftig werden. Der Rechtsphilosoph Joachim Renzikowski warnt davor: „Wenn die ganze Menschheit untergeht, dann kann ich auch Leute über die Klinge springen lassen.“ Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer nennt die Aktivisten die „Reiterinnen und Reiter der Apokalypse“. Wenn bei einer Gruppe einiges zusammenkommt, nämlich der Glaube an den Weltuntergang, die Gewissheit, so und nicht anders handeln zu müssen, hält Vorländer das für „sektenähnlich“. Und wenn dann eine Situation entsteht, die ausweglos scheint, und eine Gruppendynamik, in der jede Eskalation geboten wirkt, wird aus der Sekte eine „revolutionäre Zelle“. Dann überschreitet die Bewegung ihren Kipppunkt. Bei Nietzsche heißt es: „Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“