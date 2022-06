Abraham-Geiger-Kolleg : Interimsdirektorin Gabriele Thöne will Vorwürfe sexueller Übergriffe aufklären

Der einzigen liberalen Rabbiner-Ausbildungsstätte in Deutschland droht ein Skandal. Es geht um Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung. Die Interminsdirektorin sieht ihre Arbeit erst am Anfang.

Die Interimsdirektorin des Potsdamer Rabbinerseminars Abraham-Geiger-Kolleg, Gabriele Thöne, hat eine umfassende Aufklärung der Vorwürfe sexueller Übergriffe zugesagt. Ihre Tür stehe Studierenden und möglichen Betroffenen offen, um eine vollständige Aufklärung zu erreichen, sagte die Juristin und ehemalige Berliner Finanzstaatssekretärin am Mittwoch in Potsdam.

Hintergrund sind Vorwürfe von Machtmissbrauch und sexueller Belästigung durch Mitarbeiter der einzigen liberalen Rabbiner-Ausbildungsstätte in Deutschland. Thöne, die seit anderthalb Wochen die Funktionen des bisherigen Rektors Walter Homolka übernommen hat, sprach von möglicherweise vier bislang bekannten Übergriffen. Allerdings stehe sie mit ihrer Arbeit erst am Anfang. Homolka hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe seine Ämter ruhen lassen. Thöne will die Zukunft der Rabbiner-Ausbildungsstätte sichern. Dabei soll auch über neue institutionelle Strukturen nachgedacht werden, sagte sie.

Über die Zukunft von Homolka wollte sie nicht spekulieren. Sie rechnet mit einem Abschlussbericht der Untersuchungskommission im August. Im Mittelpunkt der Vorwürfe sexueller Belästigung steht ein langjähriger Mitarbeiter der Ausbildungsstätte an der Universität Potsdam. Studenten des Kollegs forderten in einem Offenen Brief, die gesamte Führungsriege des Rabbinerseminars auszuwechseln. Sie beklagen darin ein „toxisches Umfeld“ und Machtmissbrauch. Nach Angaben der vom Geiger-Kolleg beauftragten Kommunikationsagentur haben sich einige der Unterzeichner von dem Brief mittlerweile distanziert.

Zudem meldeten sich auch ehemalige Absolventen der jüdischen Ausbildungsstätte am Mittwoch zu Wort. Sie schreiben, das Abraham Geiger Kolleg liege allen „sehr am Herzen und darüber hinaus ist es für den Erhalt und die Zukunft eines liberalen Judentums in Deutschland, Europa und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion unverzichtbar.“