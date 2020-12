Querdenker und Rechtsextreme : Grillparty mit einem Holocaustleugner

Querdenken711-Gründer Michael Ballweg hat immer wieder versucht, seine Bewegung in öffentlichen Aussagen von Extremisten abzugrenzen. Es handele sich um eine demokratische Bewegung, in der weder links- noch rechtsextremistisches Gedankengut Platz hätten, beteuert er. Auch nach der Bekanntgabe vom Mittwoch, dass der Verfassungsschutz von Baden-Württemberg die Bewegung nun als Beobachtungsfall einstufe, wiederholte der Stuttgarter IT-Unternehmer, Querdenken stehe „ausweislich seines Manifestes uneingeschränkt“ zum Dreiklang „Menschenwürde – Demokratie – Rechtsstaat“. Doch lassen Auftritte, Äußerungen und Kontakte prominenter „Querdenker“ in die rechtsextreme Szene Zweifel daran aufkommen, wie weit ihre Verfassungstreue reicht – und das nicht erst seit dem geheimen Treffen mit Peter Fitzek, den der thüringische Verfassungsschutz dem Reichsbürgermilieu zuordnet und der in der Szene als „König von Deutschland“ bekannt ist.

Stefan Tomik Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Verbindungen gab es etwa zu dem Videoblogger Nikolai Nerling schon vor Monaten. Der Berliner Grundschullehrer machte sich 2017 mit seinem Youtube-Kanal „Volkslehrer“ bekannt und erreichte Zigtausende Abonnenten. In seinen Videos ließ er bekennende Holocaustleugner ausführlich zu Wort kommen. Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz veröffentlicht der Kanal „verschwörungstheoretische beziehungsweise antisemitische Positionen und nutzt das im Rechtsextremismus verbreitete Narrativ einer vermeintlichen (,jüdischen‘) Clique, die im Verborgenen und allein zu ihrem Vorteil die Geschicke der Welt führe“. Wegen seiner Videos wurde Nerling 2018 aus dem Schuldienst des Landes Berlin entlassen. Das Landgericht München verurteilte ihn im November wegen Volksverhetzung in zweiter Instanz zu einer Geldstrafe von 6000 Euro, weil er bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau im Februar 2019 vor einer Schülergruppe den Holocaust geleugnet habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Nerling will in Revision gehen. Im Umfeld der Querdenken-Bewegung trat er mehrmals in Erscheinung.

„Ein harmonisch wirkendes Gespräch“

Am 29. August sagte Nerling in einer Ansprache vor dem Reichstagsgebäude: „Und der Michael Ballweg, der hinterfragt auch Dinge kritisch. Ich habe mich mit ihm mal getroffen, da waren wir schön grillen, und ich habe versprochen, dass ich darüber auf keinen Fall sprechen werde.“ Im Publikum wird gelacht. Nerling fährt fort: „Egal – was schert mich mein Geschwätz von gestern.“ Ballweg habe ihm Fragen gestellt zur deutschen Geschichte und „zu Dingen, die gewesen sind, und wollte genau wissen, wie die gewesen sind“. Zwei Tage darauf sagte Ballweg im rbb: „Also ich habe mich nie mit dem Volkslehrer getroffen.“ Einen Beobachter auf Twitter verleitete das zu der pointierten Feststellung: „Der eine leugnet den Holocaust, der andere eine Grillparty.“

Später bekannte Ballweg in einem ARD-Interview, im Anschluss an eine Demo in Stuttgart habe man tatsächlich „zum Grillen eingeladen, unter anderem auch mit dem Herrn Nerling“. Dessen Interviewanfragen habe er allerdings immer abgelehnt. Ein Pressefotograf lichtete Ballweg und Nerling schon Anfang August im Backstage-Bereich einer Bühne am Brandenburger Tor ab und twitterte später: „Als sie bemerkten, dass ich sie fotografieren will, ließen sie sich von einem Security mit einem Regenschirm abschirmen.“ Das „harmonisch wirkende Gespräch“ sei „mehr als 5 Minuten hinter dem Regenschirm fortgesetzt“ worden. Auf einem der Bilder lacht Ballweg.

„Zwei Jahre Militärregierung wären vielleicht besser“

Zum Bruch mit Nerling kam es erst, nachdem ein ARD-Journalist Ballweg auf dessen Aussagen in seiner Ansprache vor dem Reichstagsgebäude hingewiesen hatte. Dort sagte Nerling nämlich auch: „Was wir Michael verdanken, was wir ihm wirklich verdanken, sind die sechs Millionen, die jetzt auf der Straße sind hier in Berlin, die sind hierhergekommen, weil es Querdenken gibt.“ Daraufhin wandte sich Ballweg im September in einem Youtube-Video an den „lieben Nikolai Nerling“ und sagte: „Mir ist es erst gar nicht aufgefallen, Du sprichst ja von sechs Millionen Teilnehmern in Berlin, und das ist natürlich ein direkter Bezug (…) auf den Holocaust, was mich natürlich entsetzt. (…) Und deshalb möchte ich Dir mitteilen, dass Du auf unseren Demonstrationen nicht mehr willkommen bist.“