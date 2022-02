Querdenker fürs Schulschwänzen : Maskenlos lernen in der Scheune

In Essingen in Ostwürttemberg treffen sich die Schüler in einer provisorisch mit Tafeln und Schulbänken ausgestatteten Bauernhof-Scheune. In Waldmössingen im Schwarzwald sollen die Grundschüler in einem leer stehenden Ladenlokal unterrichtet worden sein. In Baden-Württemberg und in vielen anderen Bundesländern hat der Schulabsentismus im Verlauf der Pandemie deutlich zugenommen: Einige Eltern wehren sich damit standhaft gegen die Masken- und Testpflicht an den Schulen. Die Einrichtung der Schule auf dem Bauernhof in Weiler Hermannsfeld bei Essingen geht nach einem Bericht der Zeitung „Südwestpresse“ auf die Initiative des Vereins „Junge Freilandmenschen“ zurück. Pädagogisches Ziel sei es, „junge Menschen auf ein freies und selbstbestimmtes Leben“ vorzubereiten.

Für die Ordnungs- und Schulämter sowie die Regierungspräsidien ist es nicht ganz leicht, sich über das Ausmaß des coronabedingten Schulschwänzens einen Überblick zu verschaffen. Denn die Eltern organisieren den privaten Unterricht still und heimlich in Lerngruppen. In Telegram-Chatgruppen rufen Eltern und Mitglieder der Querdenker-Bewegung schon seit Monaten dazu auf, die Kinder auf sogenannte „Freilernschulen“ zu schicken. Auch in der Telegram-Gruppe „Freilernen – Frei leben“ wird das „Deschooling“ als „Heilungsprozess“ propagiert. Das baden-württembergische Kultusministerium weiß mittlerweile von 80 Zwangsgeldverfahren wegen der Missachtung der Schulpflicht – schwer zu klären ist für die Schulverwaltungen, wie viele davon ursächlich mit dem Protest gegen die Corona-Maßnahmen zu tun haben.