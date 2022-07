Neue Studie : Glaube an Verschwörungsmythen nicht gewachsen

Ob Querdenker in Deutschland oder QAnon-Anhänger in den USA: Es scheint, als würden immer mehr Menschen an Verschwörungsmythen glauben. Dem widerspricht eine aktuelle Studie.

„Fake News“, Trump-Anhänger und Querdenker-Demonstrationen: Die politischen Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre haben den Eindruck entstehen lassen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien weltweit auf dem Vormarsch ist – auch Dank Internet und den sozialen Medien.

Doch Wissenschaftler widersprechen. Zumindest die Autorinnen und Autoren einer Studie, die am Mittwoch im Fachjournal „Plos One“ erschienen ist, gehen davon aus, dass sich der Glaube an Verschwörungserzählungen nicht verstärkt hat. Die Frage, ob die Welt in einer „Zeit nach der Wahrheit“ (Post-Truth) lebe, lasse sich mit Nein beantworten.

Für ihre jetzt publizierte Arbeit haben die Forscher in vier Teilstudien Bürger zu ihrem Glauben an Verschwörungstheorien befragt und Erkenntnisse aus vergangenen Befragungen verwendet. Aus den Antworten berechneten sie die „American Conspiracy Thinking Scale“ – einen Wert, der die Neigung zu konspirativem Denken abbilden soll.

Ein beruhigender Befund

In der ersten Studie haben sie die Einstellungen von Menschen in den USA zu 55 Verschwörungsthemen über unterschiedliche Zeiträume abgefragt – von solchen mit QAnon- und Covid-19-Bezug über den Mord an US-Präsident Kennedy bis hin zu solchen über Aliens und Ufos. Die Daten reichen dabei zum Teil bis 1966 zurück.

In der zweiten Teilstudie wurden Meinungen zu sechs Verschwörungstheorien in europäischen Ländern von 2016 bis 2018 erhoben. In einer weiteren Teilstudie ging es darum, welche Gruppen – von Freimaurern über Regierungen bis hin zu internationalen Organisationen – zwischen 2012 und 2020 in den USA am häufigsten als „Verschwörer“ gesehen wurden. In der vierten Studie werteten die Forschenden acht Befragungen zwischen 2012 und 2021 aus. Darin bewerteten die Befragten vier generelle Aussagen, die auf ihre Neigung zu Verschwörungsglauben schließen lassen, wie zum Beispiel „Die Menschen, die das Land wirklich ,regieren', sind den Wählern nicht bekannt.“

Keine dieser vier Untersuchungen liefert laut Studie überzeugende Anzeichen dafür, dass der Glaube an Verschwörungstheorien in jüngster Zeit zugenommen habe. Ein beruhigender Befund auch aus Sicht deutscher Experten: „Einen Grund zur Panik scheint es nicht zu geben“, erklärt etwa die Münsteraner Medienpsychologin Lena Frischlich.

Frischlich und andere deutsche Fachleute bewerten die Ergebnisse der Studie zwar als plausibel, verweisen jedoch darauf, dass sie einige methodische Schwächen hat und viel zu wenig präzise Langzeit-Daten vorlägen, um solche Vergleiche zu ziehen. So kritisiert etwa der Kommunikationswissenschaftler Philipp Müller, dass in der zweiten Studie Antworten von 2016 und 2018 verglichen werden – ein Zeitraum, der so kurz ist, dass eine Zunahme von Verschwörungsglauben kaum zu erwarten gewesen wäre.

Auch der Entwarnung der Studien-Autoren folgen deutsche Experten nur bedingt. Für Müller etwa steht fest, dass soziale Medien Verschwörungstheoretikern und ihren Erzählungen mehr Sichtbarkeit, größere Vernetzung und etwa eine größere Teilnahme bei Demonstrationen verschafft haben. Das bedeute aber noch lange nicht, dass im Zeitverlauf immer mehr Menschen solchen Erzählungen glaubten. Und Frischlich sagt, Studien zeigten, dass Personen, die an Verschwörungstheorien glauben, weniger bereit sind, sich am demokratischen Prozess zu beteiligen und eher Gewalt befürworten. „Das ist also durchaus etwas, das man ernst nehmen darf.“

Aus Sicht der deutschen Wissenschaftler sollte künftig stärker untersucht werden, warum und bei wem Verschwörungstheorien auf fruchtbaren Boden fallen. Außerdem sei ein Nachdenken darüber angebracht, welche Ursachen die offenbar in Teilen der westlichen Bevölkerung wachsende Entfremdung von demokratischem Denken habe.