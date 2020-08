„Querdenken 711“ : Und wieder die Politiker!

„Und wieder die Politiker“, empört sich ein ungenannter Autor der Postille „CoronaFakten“. Dass die keine guten Vorbilder seien, „müsste mittlerweile jeder bemerkt haben“. Ob sich so Menschen verhielten, „die fest davon überzeugt sind, dass es sich bei Corona um eine gefährliche Seuche handelt“? Bebildert wird der anklagende Text mit drei Fotos von Bundeskanzlerin Merkel. Auf dem ersten sitzt sie zwischen anderen CDU-Politikern, laut Bildunterschrift auf einem CDU-Parteitag am 9. Juli, also in der Corona-Zeit, und zwar ohne Abstand und ohne Mundschutz. Das zweite, undatierte Foto zeigt Merkel eng untergehakt mit Ursula von der Leyen. Unter dem Bild steht: „Die beiden scheinen das wirklich sehr ernst zu nehmen.“ Und an den Leser gerichtet die rhetorische Frage: „Glauben Sie immer noch an eine gefährliche Seuche?“ Auf der nächsten Seite zeigt schließlich ein drittes Bild Merkel mit einigen Ministerpräsidenten. Darunter steht: „Sehen Sie eine Maske? Fühlen Sie sich noch nicht verarscht?“

Stefan Tomik Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Verbreitet wurde die Postille „CoronaFakten“ – „Was Sie vermutlich über Corona noch nicht wissen“ – noch bis vor Kurzem als Download auf der Website des Stuttgarter Bündnisses „Querdenken 711“, das zu bundesweiten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen aufruft und auch hinter der Demo in Berlin am vergangenen Wochenende stand. Am Samstag soll wieder in Stuttgart protestiert werden. Alle Fotos wurden jedoch aus dem Zusammenhang gerissen. Sie waren bereits vor der Corona-Pandemie entstanden, als es weder eine Mundschutzpflicht noch Abstandsregeln gab. Die selbsternannten Aufklärer der angeblichen Corona-Lügen verbreiteten demnach selbst Fake News.

Die Bildunterschrift des ersten Fotos ist frei erfunden. Einen CDU-Parteitag am 9. Juli hat es nicht gegeben, wie das Konrad-Adenauer-Haus bestätigte. Vielmehr wurde ja der für April geplante Sonderparteitag wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Der der reguläre Parteitag findet erst wieder im Dezember statt. Es wäre auch ungewöhnlich gewesen, einen Parteitag an einem Donnerstag abzuhalten. Am 9. Juli empfing Merkel stattdessen im Bundeskanzleramt den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte.

Das in der Postille gezeigte Bild stammt anscheinend aus einer Nachrichten-App, wo es einen Beitrag über die Forderung der CDU zur Frauenquote bebilderte. Diese Forderung war Thema auf einer Sitzung der Struktur- und Satzungskommission, die kurz zuvor, am 7. und 8. Juli, im Adenauer-Haus tagte, und zwar im Foyer, denn nur dort ließen sich die Corona-Auflagen einhalten und für etwa 50 Teilnehmer Tische mit genügend Abstand aufstellen. Fotos von dem Tag zeigen, wie zwischen Tischen sogar Plexiglasscheiben installiert waren. Merkel nahm nicht an der Sitzung teil.

Das von den „Querdenkern“ verbreitete Merkel-Foto kursiert wie die anderen Bilder schon länger in sozialen Netzwerken, wo es von Verschwörungsmystikern in falschem Zusammenhang verbreitet wird. Dass es nicht aktuell sein kann, hat im Juli schon der Rechercheverbund Correctiv dargelegt. Offen blieb, was es tatsächlich zeigt. Nach F.A.Z.-Informationen entstand das Bild auf dem Bundesparteitag der CDU in Leipzig am 23. November 2019. Es zeigt die Kanzlerin zwischen Delegierten ihres Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Das belegt ein ähnliches Foto der Nachrichtenagentur AFP, auf dem dieselben Personen in derselben Konstellation zu sehen sind.