„Querdenken“-Demonstration : Wer mitläuft, kennt die Richtung

Was ist vor einer Woche in Berlin geschehen? Eine beliebte Erzählung: 38.000 Menschen demonstrierten arglos gegen die Corona-Maßnahmen, bis Extremisten überraschend die Treppe zum Reichstag stürmten. Doch so war es nicht. Die 38.000 Menschen waren nicht arglos. Sie liefen sehenden Auges und hörenden Ohres gemeinsam mit den Feinden der Verfassung. Und wer mitläuft, kennt die Richtung.

Davon wollen freilich die Mitläufer nichts hören. Das hat eine gewisse Tradition. Tatsächlich weiß man hinterher immer mehr. Die Frage ist bloß jedes Mal, ob man es nicht vorher hätte wissen müssen.

In den vergangenen Tagen wurden die Ereignisse meist auf zwei Arten interpretiert. Entweder hieß es, die Proteste seien von Rechtsextremisten unterwandert gewesen. Das legte den Schluss nahe, dass die Mehrheit der Demonstranten davon nichts ahnen konnte. Denn es liegt in der Natur von Unterwanderungen, dass sie nicht offensichtlich geschehen, sondern unauffällig, allmählich. Wer eine politische Bewegung unterwandert, verändert sie wie eine Wühlmaus einen Garten. Unsichtbarkeit ist die Voraussetzung für Erfolg.

Oder es hieß, in der Hauptstadt sei eine bunte Mischung versammelt gewesen, leider inklusive einiger brauner Tupfer. Diese Deutung war noch nachsichtiger als die der Unterwanderung, da sie bei den Extremisten keinen ernsthaften Anspruch auf Führung erkannte. Vielmehr legte sie nahe, man habe es mit einem Querschnitt der Deutschen zu tun, zu denen nun mal auch eine Handvoll Reichsbürger gehörte.

Und in der Tat sahen die Demonstranten so aus. Es waren Menschen, wie man sie auf Autobahnraststätten trifft, an Baggerseen, in Pizzerien, bei Vaters 75. Geburtstag. Heitere Männer in Karo, grauhaarige Damen mit klugen Brillen, bauchfreie Mädchen, muskulöse Jungs, Opas mit Bärten, Rasta-Frauen. Sie hatten Schilder und Flaggen dabei, von denen die meisten harmlos waren: Bekenntnisse zu Jesus, Frieden, Mut.

Veranstalter fordert „neue Verfassung“

Einige Bekenntnisse waren nicht harmlos. Männer trugen sie auf T-Shirts. „Save the White Continent“, rettet den weißen Kontinent. Oder „Festung Breslau“. Die deutsche Wehrmacht hatte die schlesische Stadt 1945 zur Festung erklärt, die es zu verteidigen gelte. Oder „Blutzeugen“: So nannte Hitler Nationalsozialisten, die 1923 beim Versuch, die Reichsregierung zu stürzen, getötet worden waren. Demonstranten hielten Schilder: „Parteiensystem abschaffen“ oder „Lockdown für die Corona-Diktatur“ oder „Stoppt den Putsch des Merkel-Regimes“. Einige trugen Schilder, die überlebensgroß die Bundeskanzlerin, den Virologen Christian Drosten und Markus Söder in Sträflingskleidung zeigten, darunter das Urteil: „Schuldig“. Männer mit Glatzen standen mit Reichsflaggen herum. Viele andere Demonstranten sahen diese T-Shirts, diese Schilder, diese Flaggen. Und liefen weiter mit.