Quellen-TKÜ : FDP klagt gegen neues Verfassungsschutzgesetz

Amerikanische Studie : Merkel genießt weltweit großes Vertrauen

Kurz vor dem Ende ihrer Kanzlerschaft ist Angela Merkel in vielen Ländern so angesehen wie nie zuvor. Zu diesem Ergebnis kommt eine amerikanische Studie. Auch das Vertrauen in Joe Biden ist groß – wenngleich nicht so hoch wie das in die deutsche Kanzlerin.