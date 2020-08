Kursänderung : Quarantäne statt kostenlose Tests für Rückkehrer

Die Corona-Pandemie bringt es mit sich, dass ständig über neue Knappheiten berichtet wird. Erst waren es die Masken und auch Tests, nun gibt es Masken im Übermaß und angeblich nicht mehr genügend Tests. Am Vormittag musste die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses zugeben, dass die Testkapazitäten in Berlin schon jetzt zu 93 Prozent ausgeschöpft sind und die Verbrauchsmaterialien der Labore zur Neige gehen.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Einige Laborärzte und der Charité-Virologe Christian Drosten hatten sich deshalb schon am Wochenende in einem Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Kalayci dafür ausgesprochen, Reiserückkehrer nicht mehr zu testen, um noch genügend Testkapazitäten für Altenheime zu haben. „Wenn wir wochenlang Volllast fahren in dem Bereich, werden wir Material- und Personalprobleme bekommen“, sagte am Montag ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Pro Woche werden etwa 875.000 Corona-Tests gemacht. Die Labore hätten eine theoretische Kapazität von rund 1,2 Millionen.