Zweifel an Quarantäne-Kontrolle : Wie viel Zwang muss sein?

Die meisten Bürger folgen der Aufforderung, sich in Quarantäne zu begeben, wenn sie an Covid-19 erkranken oder direkte Kontaktpersonen sind. Manche tun es aber eben doch nicht. In Düsseldorf kehrte eine alleinerziehende Mutter mit ihren zwei Kindern aus einem Risikogebiet zurück. Eigentlich hätte die Familie sich zunächst isolieren müssen, bis das Testergebnis da ist. Die Kinder aber gingen in die Schule und stellten sich später als positiv heraus. Viele Gesundheitsämter berichten, dass sie aufgrund der knappen Ressourcen wenig Möglichkeiten haben, die von Rückreisenden gemachten Angaben und die Quarantäne zu überprüfen.

Im bayerischen Rosenheim etwa, wo die Zahl der Infizierten zuletzt deutlich anstieg, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung: „Wir müssen den Bürgern vertrauen, dass sie sich daran halten. Personell schaffen wir derzeit nur das Kontakt-Tracing.“ Das heißt, die Infektionsketten nachzuvollziehen und „Kranke von der Straße zu holen“, wie es ein Verantwortlicher eines Gesundheitsamts im Rheinland ausdrückt. Die Überprüfung der Quarantänemaßnahmen gilt als „Kür“, die man bislang vielerorts nicht schaffe. Häufig unterbleiben die Anrufe an Erkrankte und Kontaktpersonen, wie der Gesundheitszustand ist und ob die Quarantäne eingehalten wird.

Dabei bekommen die Quarantänebestimmungen durch den Beschluss von Bund und Ländern in der vergangenen Woche eine noch größere Bedeutung. Vom 15. September an soll es keine Testpflicht für Reiserückkehrer mehr geben. Stattdessen sollen sie sich in Quarantäne begeben, nach fünf Tagen einen Test machen, dann womöglich noch länger in den eigenen vier Wänden bleiben. Dabei geht es besonders um jene, die einen milden Krankheitsverlauf haben und ihrem normalen Alltag nachgehen, dabei aber womöglich viele andere Personen infizieren und das Virus verbreiten. Der Gesundheitsamtsleiter der Stadt Köln, Johannes Nießen, geht davon aus, dass aufgrund der Neuregelung künftig in deutlich mehr Fällen Quarantäne verhängt werden müsse. Nießen hat dafür mehr Personal angefordert. Er will auch stichprobenartig Kontrollen durchführen lassen.

Aussteigerkarten kommen erst Tage später an

Während das besonders wichtige Nachverfolgen und Unterbrechen der Infektionsketten offenbar in den meisten Kommunen und Landkreisen gut funktioniert, hakt es bei der Verwaltung der Unterlagen von Rückreisenden aus Risikogebieten schon seit längerem. Im Flugzeug oder nach der Landung füllen die Passagiere handschriftlich Zettel aus; häufig kann das Gekritzel nicht gelesen werden, teilweise gibt es falsche Angaben. Die Leiterin des Gesundheitsamts Wiesbaden, Kaschlin Butt, sagt: „Die Aussteigerkarten kommen bei uns erst mit einem großen zeitlichen Verzug nach der Landung an.“ Häufig handele es sich um drei bis vier Tage. Sie und ihre Mitarbeiter müssten Prioritäten setzen, vor allem Index- und Kontaktpersonen ermitteln und kontrollieren. „Wir können das deshalb nur sehr eingeschränkt überprüfen.“ Man müsse sich darauf verlassen, dass die Reisenden sich in Quarantäne begäben und Tests machten.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, fordert, dass die Daten digital erfasst werden und unverzüglich an die Gesundheitsämter weitergeleitet werden müssen. Auch der Präsident des Landkreistags, Reinhard Sager, sagt, Ziel müsse es sein, dass die Aussteigerkarten künftig innerhalb eines Tages zu den zuständigen Gesundheitsämtern gelangten, um die Überwachung der Einreisequarantänepflicht zu gewährleisten. Der Landkreistag schlägt eine elektronische Einreiseanmeldung vor, wodurch die zuständigen Behörden vor Ort die Meldungen bereits digital erhalten. In Köln bat man das Verteidigungsministerium in der vorvergangenen Woche um Unterstützung. Inzwischen übernehmen Soldaten am Flughafen in Köln-Bonn die gesamte Verwaltung, noch immer kommen die Daten verzögert an.