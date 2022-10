Bundeswehr in der Ära Merkel : Militärgeschichte, die noch qualmt

Die Deutschen haben ein ambivalentes Verhältnis zu ihrer Armee. In Dresden widmet sich das Militärhistorische Museum der Bundeswehr der Frage, wie es ihr in der Ära Merkel erging.

Ausgebrannt in Afghanistan: ein Mungo der Bundeswehr im Militärhistorischen Museum in Dresden Bild: dpa

Das Wrack eines Kleinlasters steht gleich am Eingang des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden. Die Ladefläche ist völlig verzogen, das Chassis verbrannt, und von den Rädern sind nur noch die Felgen übrig. Am 20. Oktober 2008 stand dieses Mungo genannte Einsatzfahrzeug der Bundeswehr rund 5000 Kilometer von Deutschland entfernt bei Kundus in Afghanistan auf einem Feldweg.

Es gibt ein Foto von jenem Tag, das vergleichsweise friedlich wirkt. Die Felder sind abgeerntet, ein Bauer treibt Kühe und Ziegen vorbei. Einige Meter vor dem Mungo stehen zwei deutsche Soldaten, Stabsunteroffizier Patrick Behlke und Stabsgefreiter Roman Schmidt vom Fallschirmjägerbataillon 263 in Zweibrücken. Sie sind zur Patrouille eingeteilt und sprechen mit einem Einheimischen. Wenige Minuten später reißt eine Explosion beide Soldaten in den Tod, ein weiterer, der sich im Fahrzeug aufhielt, wird schwer verletzt.