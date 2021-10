Aktualisiert am

Putschpläne in der CDU : Unionspolitiker planen Ablösung Laschets

Am Tag danach: Armin Laschet verlässt das Konrad-Adenauer-Haus Bild: Lucas Bäuml

In der CDU bereiten sich Kritiker des Vorsitzenden Armin Laschet darauf vor, ihn durch ein Mitgliedervotum abzulösen. Dies gilt für den Fall, dass es ihm nicht gelingt, eine Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP zu bilden. Zugleich rufen seine Freunde dazu auf, ihn weiter zu unterstützen. Zu den Kritikern gehören die zwei zentralen Führungsfiguren des CDU-Wirtschaftsflügels, die Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann und Christian von Stetten. Linnemann führt die Mittelstandsvereinigung MIT, die mit 25.000 Mitgliedern der einflussreichste parteipolitische Wirtschaftsverband Deutschlands ist.

Von Stetten wurde diese Woche als Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand bestätigt. Dieser ist das Pendant der MIT im Bundestag und die größte organisierte Teilgruppe der Unionsfraktion. Linnemann und von Stetten haben sich in den Führungskämpfen in der CDU der vergangenen Jahre immer wieder für Friedrich Merz eingesetzt. Der wollte sich zu ihren Planungen zu einem Mitgliedervotum allerdings in der vergangenen Woche nicht öffentlich äußern.