Angriffskrieg in der Ukraine : Kriegspartei Deutschland? Niemand darf neutral sein

Russland führt nicht nur einen Angriffskrieg. Putin bricht nicht nur mit dem zwingenden Gewaltverbot, das zwischen den Staaten gilt, er verhöhnt nicht nur die territoriale Integrität der Ukraine und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Sein Regime greift zunehmend gezielt an, was besonders geschützt ist: friedliche Zivilpersonen, Wohnblocks, Krankenhäuser. Wie weit geht er? Und was tun wir?

Die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs müssen den Gewaltherrscher im Kreml einstweilen nicht kümmern. Denn die Durchsetzung der Haager Strafverfolgung hängt vom Willen der Staaten ab. Aber wären sie gewillt, einem Völkermord zuzusehen? Im Fall des Kosovos waren die NATO-Staaten das nicht. Aus humanitären Gründen zog auch das damals rot-grün regierte Deutschland in der Krieg, um Menschen vor der Vernichtung zu retten. Noch wichtiger als „Nie weder Krieg“ war „Nie wieder Auschwitz“.

Völkermord verhindern

Und in der Tat: Alle Staaten sind dazu verpflichtet, überall Völkermord zu verhindern. Daraus folgt aber keine Pflicht zum militärischen Einschreiten. Es gibt ein Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung, aber keine Pflicht. Auch der Bündnisfall der NATO löst eine vertragliche Beistandspflicht aus, aber keine Pflicht zu konkreten militärischen Beiträgen. Über die entscheidet jeder Staat selbst.

Serbien fiel man in den Arm, weil das ohne größere eigene Verluste möglich war. Das Land ließ sich vergleichsweise risikolos bombardieren. Mit Blick auf Russland liegt der Fall anders. Der Westen will durch Nichteinschreiten größere (eigene) Opfer vermeiden.

Umso wichtiger bleibt eine unmissverständliche Haltung zu Russlands Rechtsbrüchen. Neutralität verbietet sich. Deutschland ist in gewisser Weise auch längst Partei in diesem Krieg, denn es liefert Waffen an eine Konfliktpartei. Man könnte es somit schon selbst als Kriegspartei ansehen, auch ohne eine Flugverbotszone, auch ohne ein unmittelbares militärisches Eingreifen.

Auch wenn man es so sieht: Deutschland ist damit auf der richtigen Seite. Es steht einem eindeutigen Angriffsopfer bei. Es dürfte deswegen seinerseits nicht attackiert werden. Jeder Staat, der der Ukraine hilft, handelt im Sinn der UN-Charta, auch wenn das einen Rechtsbrecher wie Putin nicht kümmert, der ohnehin jedem, der die Ukraine unterstützt, die schlimmsten Folgen angedroht hat.

Immerhin zeigt die Reaktion der Bundesregierung, dass auch unterhalb der Schwelle unmittelbaren militärischen Eingreifens Wirkung erzielt werden kann. Es ist jedenfalls zunehmend schwer, auf der richtigen Seite stehen zu wollen, sich selbst aber die Hände nicht schmutzig zu machen. Auch das hat eine deutsche Nachkriegstradition: Je begrenzter die Mittel und der eigene Wille, desto höher der moralische Anspruch.

So wollte sich Deutschland aus dem zweiten Irakkrieg heraushalten. Die Regierung Schröder machte deutlich Front gegen die amerikanische Regierung unter Bush. Gleichwohl unterstützte sie auch dieses „Abenteuer“ mittelbar, indem sie etwa für den NATO-Partner ihre Flugplätze zur Verfügung stellte.

Der von Putin vom Zaun gebrochene Krieg stellt freilich alle Gewaltausbrüche der vergangenen Jahrzehnte insofern in den Schatten, als er die geltende Ordnung negiert. Um sie zu erhalten, müssen die Reaktionen eindeutig sein: die Sanktionen gegen das russische Regime, die Maßnahmen zum Schutz der Opfer und zur Aufnahme von Flüchtlingen.

Die künftige Ordnung

Es geht vor allem aber um die künftige Ordnung. Putin hat sich mit Wort und Tat von den Grundlagen der UN-Charta verabschiedet, von denen er selbst profitiert. Womöglich hat er diese Rechnung aber ohne sein Volk gemacht. Nach der Idee der internationalen Strafgerichtsbarkeit ist Russland zunächst ohnehin selbst dazu aufgerufen, Putin zu richten.

Er verstößt nämlich gegen Normen, die alle angehen. Deshalb müssen jetzt alle Stellung beziehen. Man sollte aber auch ehrlich sein. Wahrhaft glaubwürdig ist nur der ukrainische Präsident in seinem Bunker. Der Westen hat früh deutlich gemacht, dass ihm der „Opfergang“ (Robert Habeck) des ukrainischen Volkes keinen Waffengang wert ist.

Sollte sich der gezielte Krieg gegen Kinder, Frauen und Flüchtende verschärfen, wird der Druck noch größer. Dann muss auch der Druck auf Putin steigen. Neutrale Staaten darf es in diesem Konflikt nicht mehr geben. Schon wer sich bei der Verurteilung eines Angriffskriegs enthält, macht sich schuldig. Jeder Staat muss seine Interessen wägen, aber Aggression darf sich nicht lohnen.

Zum Präzedenzfall darf nicht der erbarmungslose Überfall auf die Ukraine, sondern muss die Verteidigung von Freiheit und Selbstbestimmung werden. Ein Friedensschluss darf diese Werte und die Opfer nicht verraten.