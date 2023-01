Lambrechts Sachstandsbericht : Puma-Panzer nur bedingt tauglich

Aktualisiert am

Rund drei Wochen nach dem Massenausfall von Puma-Schützenpanzern auf einem Truppenübungsplatz hat Verteidigungsministerin Christine Lam­brecht (SPD) dem Bundestag einen anderthalbseitigen Bericht zum Sachstand übermittelt. Er weckt, ohne ins Detail zu gehen, Zweifel an der Einsatztauglichkeit des Waffensystems, hebt aber auch dessen Qualitäten als „technologisch hochwer­tiges Waffensystem hervor“, das „vielversprechende Leistungsdaten“ aufweise.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Bis auf einen Panzer seien alle grundsätzlich wieder repariert worden. Die kurze Darstellung rief bei Abgeordneten von Regierung und Koalition teils heftigen Widerspruch hervor. So sagte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Sebastian Schäfer, der Bericht Lambrechts gebe „keinerlei Antworten auf die vielen offenen Fragen zum Puma. Das Minis­terium tappt weiter im Nebel, was zum Ausfall der Systeme geführt hat.“

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), sagte der F.A.Z.: „Mehr als zwei Wochen mussten wir im Verteidigungsausschuss auf diese äußerst schmale Unterrichtung zum Puma warten.“ Der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lucassen sprach von einer „äu­ßerst dürftigen Unterrichtung“.

Einzelne schwerwiegende Schäden

Während die wehrtechnische Industrie Anfang der Woche von „Bagatellen“ ge­redet hatte, die bereits bis auf einen Schaden repariert seien, widersprach dem der Lambrecht-Bericht. Dort heißt es, es er­gebe ein in sich „differenziertes Bild überwiegend kleinerer und mittlerer, aber auch einzelner schwerwiegenderer Schäden“. Und weiter: „Der Ausfall einzelner Hochwertteile sowie ein Brandschaden bedürfen allerdings weiter­gehender Untersuchungen.“

Die Wiederherstellung der vollen Einsatzbereitschaft bedürfe „darüber hinaus teilweise weiterer Arbeiten“. An denen werde „ak­tuell mit Hochdruck gearbeitet“. Zudem stellt das Ministerium dem Gesamtsystem ein aktualisiertes Zwischenzeugnis aus, dass mit Bezug auf seine tatsächliche Kriegstauglichkeit ungenügend ist: „Derzeit kann das System nur in einem eng verzahnten System aus Truppe, Heeresinstandsetzungslogistik, Projektleitung und Industrie betrieben werden.“

Der Puma kann also nur dann in den Kampf geschickt werden, wenn das Heer, zwei Behörden und die Industrie jederzeit eng kooperieren. Das dürfte unter Ge­fechtsbedingungen schwierig umzusetzen sein. So wäre etwa der Ausfall ei­nes überhitzen Elektronikbauteils technisch eine Bagatelle und außerhalb des Gefechtsfeldes leicht zu reparieren. Im Kampf selbst allerdings könnte auch eine solche „Kleinigkeit“ für die Besatzung tödlich sein.

Nachdem es Ministerin Lambrecht zu­nächst versäumt hatte, den Verteidigungs- und den Haushaltsausschuss um­gehend über den Ausfall aller 18 Pumas zu informieren, versprach sie am 20. Dezember einen Schadensbericht noch zum Jahresende, den sie jedoch schuldig blieb. Das Parlament hatte einen Tag nach den Ausfällen, jedoch vor deren Bekanntwerden, eine Vorlage über 850 Millionen Euro zur Modernisierung weiterer Pumas gebilligt.

50 Jahre alte Schützenpanzer als Ersatz für die NATO

Der Massenausfall bei einer übenden Kompanie für die schnelle NATO-Einsatztruppe (VJTF) führt dazu, dass sämtliche dafür vorgesehenen Pumas vorläufig durch rund 50 Jahre alte, allerdings modernisierte Marder-Schützenpanzer er­­setzt werden. Der Grünenpolitiker Schäfer sagte, es sei „sehr bedauerlich, dass Deutschland seine Verpflichtungen gegenüber der NATO nur mit Material aus dem Kalten Krieg erfüllen kann – trotz Milliardenausgaben für einen neuen Schützenpanzer.“

Der AfD-Verteidigungspolitiker Lucassen sagte, das Ministerium habe in der aktuellen Lage „nicht die Aufgabe, das politische Überleben von Christine Lam­brecht zu schützen, sondern muss die Einsatzbereitschaft der deutschen Streitkräfte wiederherstellen.“

Mehr zum Thema 1/

Der verteidigungspolitische Obmann der Union, Florian Hahn (CSU), wies ihr ebenfalls die Verantwortung zu: „Fest steht, der Umgang mit dem Puma ist eine weitere kommunikative Ka­tastrophe von Frau Lambrecht. Statt zu­nächst den Fakten auf den Grund zu gehen, hat sie sich sofort weit aus dem Fenster gelehnt, gefolgt von dem typisch Lambrecht’schen Versuch, zu verschleiern, zu vertuschen und von ihrer eigenen Verantwortung als Ministerin abzulenken.“ Die Ministerin sei „völlig fehl am Platz im Verteidigungsministerium“.

Einigkeit herrscht zumindest zwischen Industrie und Bundeswehr darüber, dass man den Schützenpanzer weiter nutzen will, schon mangels Alternative. In den werbenden Zeilen des Lambrecht-Berichts heißt es, der Puma besitze grundsätzlich die Fähigkeit, „der Truppe Wirkungsüberlegenheit im Gefecht zu verschaffen“. Allerdings bedürfe es eben auch der Robustheit und Zuverlässigkeit.