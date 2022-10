Unmut über Regenbogenportal : Hat die Bundesregierung Kindern Pubertätsblocker empfohlen?

„Bist du noch sehr jung? Und bist du noch nicht in der Pubertät? Dann kannst du Pubertäts-Blocker nehmen“, heißt es im Internet auf dem Regenbogenportal der Bundesregierung. Diese Medikamente sorgten dafür, dass der Körper sich erst einmal nicht weiterentwickele – „weder in Richtung Frau. Noch in Richtung Mann“. Auf diese Weise könne jeder Jugendliche in Ruhe überlegen: „Welcher Körper passt zu mir?“, liest man weiter.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Von den Nebenwirkungen und möglichen Spätwirkungen eines Pubertätsblockers ist keine Rede. Auch wird Kindern und Jugendlichen nicht gesagt, dass ein Pubertätsblocker nur dann verschrieben wird, wenn mehrere Konsultationen mit einem Facharzt vorausgegangen sind und die Eltern und deren Kind umfassend über die Wirkungen des Medikaments informiert wurden. Dass das Familienministerium seit 2020 einen solchen Text mit seinem Logo laufen lässt und sich mit einer dürren Erklärung über Information in einfacher Sprache herausredet, hat zu einem Shitstorm geführt.