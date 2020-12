Prozess zu G-20-Krawallen : Schuldig durch Mitmarschieren?

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Von diesem Donnerstag an müssen sich vor der Großen Jugendstrafkammer des Landgerichts Hamburg fünf Angeklagte verantworten, die beim Aufmarsch am Rondenbarg dabei gewesen sein sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, gemeinschaftlich mit anderen Teilnehmern für die Gewalthandlungen gegenüber Personen und Sachen verantwortlich zu sein, die aus dem Aufmarsch heraus verübt worden seien. Angeklagt sind sie des schweren Landfriedensbruchs in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte im besonders schweren Fall sowie mit versuchter gefährlicher Körperverletzung. Da die drei Frauen und zwei Männer damals 16 und 17 Jahre alt waren, ist die Öffentlichkeit nicht zugelassen. Das Verfahren richtet sich eigentlich sogar gegen 19 Angeklagte – aufgrund der Corona-Einschränkungen ist eine so große Verhandlung aber nicht möglich. Gleich nach dem Gipfel hatte die Ermittlungsarbeit begonnen.

Die Polizei richtete eine Sonderkommission „Schwarzer Block“ ein, die Ende September 2018 aufgelöst wurde. Die bis zu 180 Beamten hatten bis dahin gegen 750 Beschuldigte ermittelt und mehr als 3400 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine kleinere Ermittlungsgruppe hat danach die Arbeit übernommen, sie ist aber längst in die „Alltagsorganisation“ im Landeskriminalamt überführt worden. Die Staatsanwaltschaft teilte der F.A.Z. mit, dass es 2627 Ermittlungsverfahren und 449 Anklagen gegeben habe. Bis Juli 2019 hatte das Oberlandesgericht schon 92 Verurteilungen zu Freiheitsstrafen gezählt, davon neun ohne Bewährung. Allein im Zusammenhang mit dem Rondenbarg liegen dem Gericht acht Anklagen gegen 73 Angeschuldigte vor. Das Gericht teilte mit, es stehe noch nicht fest, wann es zu weiteren Verhandlungen komme, über die Zulassung aller Anklagen müsse noch entschieden werden.

Spannend dürfte im neuen Prozess vor allem sein, ob die Argumentation der Staatsanwaltschaft das Gericht überzeugen kann. Denn die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten „keine eigenständigen Gewalthandlungen“ vor, es geht also nicht darum, dass sie selbst Steine oder Böller geworfen haben. Vielmehr hält die Staatsanwaltschaft sie für „Gewalttäter innerhalb eines Aufzugs“. Die Angeklagten hätten von der mitgeführten Bewaffnung mit Steinen und Pyrotechnik gewusst, deren Einsatz gegen Polizeibeamte und Sachen gebilligt und eigene Tatbeiträge durch das Mitmarschieren in geschlossener Formation geleistet, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. „Erst das gemeinsame Auftreten mit einheitlichem Erscheinungsbild habe den einzelnen Gewalttätern das Gefühl von Sicherheit und Stärke vermittelt und Deckung vor einer Identifizierung und dem Einschreiten Dritter verschafft.“

Neben zwei Haftentscheidungen des Hamburger Oberlandesgerichts, in denen der dringende Tatverdacht bejaht wurde, obwohl den Beschuldigten keine eigenhändige Gewalttat nachgewiesen wurde, ist für die Staatsanwaltschaft dabei eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom Mai 2019 von Bedeutung: In einem Prozess um Fußball-Hooligans hatte das Gericht entschieden, dass man aus der Gruppe heraus selbst keine Gewalttaten begangen haben muss, um sich des Landfriedensbruchs schuldig gemacht zu haben. „Ostentatives Mitmarschieren“ zum Ort der Begehung kann ausreichen.

Spannend aber dürfte es auch außerhalb des Gerichtssaals werden. Für Donnerstag und Samstag sind Solidaritätskundgebungen angemeldet. Der Landesverfassungsschutz teilte der F.A.Z. mit, dass große Teile der linksextremistischen Szene in Hamburg und ganz Deutschland den Prozessauftakt zum Anlass nähmen, um für die Versammlung am Samstag zu mobilisieren. „Wer an dieser Versammlung teilnimmt, macht sich mit gewaltorientierten Linksextremisten gemein“, warnt der Verfassungsschutz. „Die Demonstration ist ein Beispiel dafür, wie ein Thema das generell sehr heterogene und durch deutliche ideologische Gegensätze und Konflikte gekennzeichnete linksextremistische Spektrum einen und zur gemeinsamen Agitation gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mobilisieren kann.“ Erwartet werden etwa 1500 Teilnehmer aus dem ganzen Land. Die Polizei teilte mit, dass man beide Veranstaltungen mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften begleiten werde.