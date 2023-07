Vor dem Landgericht Kiel muss sich ein Mann verantworten, der am Rande einer AfD-Veranstaltung in Menschen gefahren sein soll. Sein Verteidiger sagt am ersten Prozesstag, die Tat habe keinen politischen Hintergrund.

Am 3. Juli 2023 betritt der Angeklagte im Prozess um einen Auto-Angriff am Rande einer AfD-Veranstaltung einen Verhandlungssaal am Landgericht Kiel. Bild: dpa

Vor dem Landgericht Kiel hat am Montag der Prozess gegen einen 22 Jahre alten Mann wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr begonnen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am Rande einer AfD-Veranstaltung im Kreis Segeberg im Oktober 2020 mit seinem Auto in Gegendemonstranten gefahren zu sein und diese verletzt zu haben.

Der Anklage nach soll der er sein Fahrzeug auf den Gehweg gelenkt haben und mit einer Geschwindigkeit von 25 bis 35 Kilometern in der Stunde in eine Gruppe von Personen gefahren sein. Dabei habe er billigend in Kauf genommen, dass die Menschen auch tödlich hätten verletzt werden können.

Am ersten Prozesstag bat der Angeklagte die Betroffenen um Entschuldigung. „Ich kann nur sagen, dass ich mich falsch verhalten habe“, sagte er. Er habe lange über das Geschehen nachgedacht. „Ich kann den Betroffenen nur meine Entschuldigung anbieten.“ Weiter gab er an, er sei zum Tatzeitpunkt AfD-Mitglied gewesen, mittlerweile aber nicht mehr in der Partei.

Seiner Darstellung nach fühlten er und seine Begleiter sich damals von Gegendemonstranten verfolgt. Schwarz vermummte Personen seien ihnen zum Auto nachgelaufen und hätten einen seiner Freunde angegriffen, weswegen er in Panik geraten sei.

Vor Beginn des Verfahrens demonstrierten nach Polizeiangaben rund 100 Menschen vor dem Landgericht gegen rechte Gewalt. Der Verteidiger des Mannes kritisierte vor Gericht, dass einzelne Gruppen versuchten, dem Vorfall eine politische Dimension zuzusprechen. Einen politischen Hintergrund der Tat gebe es aber nicht, so der Verteidiger. Für das Verfahren wurden Termine bis Mitte Oktober angesetzt.