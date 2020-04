Aktualisiert am

Prozess in Koblenz : Folter, Mord und Vergewaltigung

Zum ersten Mal weltweit wird ab Donnerstag zwei Schergen des Assad-Regimes der Prozess gemacht. In Koblenz. Das Verfahren ist nur ein Anfang der Aufarbeitung. Internationale Hilfe ist kaum zu erwarten.

Am OLG Koblenz beginnt der Prozess gegen zwei ehemalige Angehörige des Assad-Regimes Bild: dpa

Wenn Anwar R. und Eyad A. an diesem Donnerstag den Gerichtssaal des Oberlandesgerichts in Koblenz betreten, ist das eine Zäsur. Zum ersten Mal weltweit macht dann ein Strafgericht ehemaligen Angehörigen des Assad-Regimes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit den Prozess.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. F.A.Z.

Anwar R. und Eyad A. sind zwei ehemalige Mitarbeiter des syrischen Geheimdiensts, die mit ihren Familien nach Deutschland flohen. R. soll von 2011 bis 2012 in einem Gefängnis in Damaskus Leiter der Ermittlungseinheit gewesen sein und Folterungen systematisch angeordnet und überwacht haben. Die Anklage wirft ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor und in diesem Zusammenhang Mord, Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung.