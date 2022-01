Aktualisiert am

Prozess in Koblenz : Das Grauen in Syrien geht weiter

In Koblenz geht bald der Prozess gegen ein Mitglied des syrischen Regimes wegen Staatsfolter zu Ende. Mit dem Urteil verbinden sich große Hoffnungen.

Wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit: Der Angeklagte (vorne rechts) Anfang Dezember im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts in Koblenz Bild: dpa

Im Al-Khatib-Gefängnis in Damaskus ging es irgendwann kaum noch um Geständnisse. Die Menschen sollten gebrochen werden. Mittels Demütigung, Mangelernährung, sexueller Gewalt und vor allem Folter. Die Gefangenen wurden an den Händen aufgehängt, sodass ihre Fußspitzen den Boden berührten, und dann geschlagen. Sie erhielten Stromschläge, bis das Blut aus den Fingen kam, sie wurden auf den sogenannten deutschen Stuhl gesetzt, darauf wurde ihr Oberkörper so lange überstreckt, dass bei einigen die Wirbelsäule brach. Auch wurden sie mit Stöcken penetriert oder mit geschmolzenem Plastik übergossen.

Seit dem Beginn des Aufstands gegen das Assad-Regime hätten sich „Quantität und Qualität“ der Misshandlungen geändert; das Erzwingen von Informationen und Geständnissen sei von „unterer Bedeutung“ gewesen, „es ging nur um Rache“, sagt ein Vertreter der Bundesanwaltschaft. Es ist der 104. Sitzungstag im Prozess gegen ein Mitglied des syrischen Regimes, Anfang Dezember vor dem Oberlandesgericht Koblenz. Anwar R., der Angeklagte, sitzt mit geschlossenen Augen hinter Plexiglasscheiben: ein älterer Mann, 58 Jahre alt, mit Glatze und Schnauzer. Ob er den Ausführungen zuhört, ist unklar. Manchmal trommelt er leise mit den Fingern auf den Tisch, emotionale Regungen zeigt er nicht.