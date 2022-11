Prozess gegen „Reichsbürger“ : Wenn das Auto zur Waffe wird

Ein „Reichsbürger“ lässt sich von der Polizei nicht kontrollieren, am Ende soll er auf einen Beamten zugefahren sein und ihn schwer verletzt haben. In Stuttgart muss er sich vor Gericht verantworten.

Für den 62 Jahre alten Manfred J. sind Polizisten nur „dreckige Söldner“. Sie halten sich „illegal“ auf deutschem Boden auf und sind „Kombattanten“ einer fremden Macht. Sei Beginn dieser Woche muss sich J. vor dem zweiten Strafsenat des Stuttgarter Oberlandesgerichts wegen versuchten Mordes aus niederen Beweggründen verantworten. Der Angeklagte sieht sich selbst als bekennendes Mitglied der „Reichsbürgerszene“. Der Generalbundesanwalt übernahm den Fall im Ju­ni, weil es sich um einen schweren staatsgefährdenden Gewaltakt handelte.

Am 7. Februar 2022 war der mutmaßliche Täter gegen zehn Uhr abends zufällig in eine Polizeikontrolle geraten. Er fuhr auf der Bundesstraße 3 in Efringen-Kirchen, einer kleinen Gemeinde in Südbaden. Die Polizisten wurden durch den auffälligen Fahrstil auf den Mann aufmerksam, sie vermuteten zunächst ei­nen harmlosen, möglicherweise alkoholisierten Autofahrer. Am Ende der Ver­folgungsjagd fuhr der Mann auf ei­nen Polizisten zu – dieser wurde schwer verletzt, erlitt eine Gesichtsfraktur und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Er ist bis heute nicht wieder voll dienstfähig, in dem Strafverfahren ist er Nebenkläger.