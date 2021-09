Prozess gegen Linksextreme : Hat Lina E. eine kriminelle Vereinigung gegründet?

Als die Angeklagten am Mittwochvormittag den Verhandlungssaal betreten, branden Beifall und Jubel auf. Im Publikum haben knapp zwei Dutzend Anhänger der Linksextremisten Platz genommen, und sie machen aus ihrer Sympathie für diejenigen, denen hier im kommenden halben Jahr der Prozess gemacht werden soll, keinen Hehl. In jeder Pause gehen sie an die Trennscheiben zwischen Publikum und Verhandlungssaal, einige malen daran imaginäre Herzchen mit ihren Fingern, andere werfen Kusshände, die vor allem an die Hauptangeklagte Lina E. adressiert sind.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Sie erwidert die Bekundungen mit Winken und Lächeln. Der Eindruck eines Happenings steht jedoch in starkem Kontrast zu den Vorwürfen, die Vertreter der Bundesanwaltschaft am Mittag verlesen. Sie benötigen dafür fast anderthalb Stunden.