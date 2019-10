Prozess gegen KZ-Wachmann : Aus Pflichtgefühl den Toten gegenüber

Marek Dunin-Wasowicz ist so alt wie Bruno D., 93 Jahre. Er war also auch genauso jung wie D., als er im Mai 1944 in das Konzentrationslager Stutthof kam. Kein Junge mehr, aber noch kein Mann. Nur kam der Pole Dunin-Wasowicz als ein Häftling in das Lager, Bruno D. war ein Wachmann der SS. Der eine war ein Opfer, der andere auf der Seite der Täter. Im Hamburger Prozess gegen Bruno D. ist Dunin-Wasowicz nun als Überlebender des Konzentrationslagers Stutthof geladen. Gut fünf Meter von ihm entfernt sitzt Bruno D., als er von dem Alltag eines Häftlings im Lager berichtet. Von der Tragödie, dem Grauen, dem Tod. Als er erzählt, dass die Häftlinge den Neuankömmlingen im Lager den Schornstein des Krematoriums gezeigt und gesagt hätten: Nur dadurch geht es in die Freiheit. Seine polnischen Worte überträgt eine Dolmetscherin ins Deutsche. Bruno D. scheint aufmerksam zuzuhören. Er schaut Dunin-Wasowicz immer wieder lange an.

Bruno D. soll laut Anklage zwischen dem 9. August 1944 und dem 26. April 1945 „die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge“ im Lager unterstützt haben, indem er als Wachmann half, die Tötungsmaschine am Laufen zu halten. Es geht um Beihilfe zum Mord in mindestens 5230 Fällen. Insgesamt sind in dem Konzentrationslager Stutthof mehr als 60.000 Menschen getötet worden. Weil Bruno D. mit 17 Jahren nach Stutthof kam, wird vor der Jugendstrafkammer verhandelt.

Erdrückende Ruhe

Marek Dunin-Wasowicz erzählt bei den Verhandlungstagen am Montag und Mittwoch im Gericht seine Geschichte, insgesamt gut vier Stunden lang. Wie er mit seiner Familie im Untergrund agiert habe, bis irgendwann sein Bruder denunziert und seine ganze Familie von der Gestapo abgeholt worden sei. Es folgten schreckliche Wochen in einem Untersuchungsgefängnis und schließlich der Abtransport nach Stutthof.

Dunin-Wasowicz spricht ruhig. Selten sagt er, dass er sich nicht mehr erinnern könne. Und während manchmal die Scham im Saal, das Mitgefühl, fast physisch spürbar zu sein scheint und alles erdrückend ruhig ist, macht Dunin-Wasowicz ab und an sogar einen kleinen Scherz. Nur ist es nicht immer ganz leicht zu trennen, was er selbst gesehen hat, was gehört oder später erfahren in den Jahren, in denen er sich mit seiner Zeit im Lager auseinandergesetzt hat. Immer wieder fragt die Richterin nach – für den Prozess ist es entscheidend. Denn es geht auch um die Frage, was Bruno D. gewusst haben kann. Oder gewusst haben muss.

Wenn Marek Dunin-Wasowicz jedenfalls von dem Lager erzählt, von seiner Arbeit und den menschenverachtenden Umständen, dann weiß er viel mehr zu berichten, als Bruno D. in seiner Vernehmung angegeben hat. Er erzählt davon, dass die Häftlinge durchaus zu unterscheiden gewesen wären, ob sie nun politische Gefangene waren oder Juden. Er erzählt von den vielen Leichen, die immer und überall im Lager gelegen hätten. Er erzählt auch, wie Tausende ungarische Juden in das Lager gebracht wurden. Stutthof war da schon zum Vernichtungslager geworden.

„Ich bin total gleichgültig geworden.“

Bei Bruno D. klang vieles anders und unklarer. Er wollte vieles nicht gesehen oder gewusst haben. Nicht einmal, was mit den Menschen passiert ist, die in die Gaskammer geführt wurden und kurz darauf geschrien haben. Als Dunin-Wasowicz gefragt wird, woher er gewusst habe, dass die Juden ermordet wurden, sagt er: „Ich bin ein denkender Mensch.“ Obwohl Tausende Juden in das Lager gekommen seien, habe er sie danach nie bei der Arbeit getroffen. „Sie haben sich doch nicht in Luft aufgelöst.“ Die Häftlinge hätten sich darüber unterhalten, der eine hatte mehr, der andere weniger gesehen. Es sei doch eine Tatsache: „Da war ein Mensch, dann gab es ihn nicht mehr.“

Marek Dunin-Wasowicz ist im Januar 1945 mit einem Todesmarsch aus dem Lager geführt worden. Er ist geflohen und hat überlebt. Als die Richterin ihn fragt, wie er das alles ausgehalten hat, sagt er, keine Leiche, kein Sterbender, keine Folter habe auf ihn noch Eindruck gemacht. „Ich bin total gleichgültig geworden.“ Das sei eine fürchterliche Krankheit, lange sei er in Behandlung gewesen. Erst seit wenigen Jahren spricht er offen über seine Zeit im Lager. Ganz am Ende erzählt Dunin-Wasowicz dann auch, warum er aus Polen zu diesem Prozess nach Hamburg gereist ist. Er sei in eine Stadt, in ein Land gekommen, das heute mit Polen befreundet sei. Er sei gekommen aus einem Gefühl der Pflicht, um denen eine Ehre zu erweisen, die im Lager waren und getötet worden sind. So weit dürfe es nie wieder kommen. Und er sei in Sorge, wenn er sehe, was in Deutschland und anderen Ländern passiere, wo leider wieder Nationalismus und Rassismus erwachten. „Deswegen komme ich, deswegen rede ich.“