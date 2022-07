Prozess gegen Franco A. : Der angebliche Flüchtling

Am 11. Februar 2022 wird Franco A. zum zweiten Mal festgenommen. An der S-Bahn-Station „Ledermuseum“ in Offenbach, wo der Oberleutnant wohnt, sprechen ihn Polizisten an und wollen ihn kontrollieren. Franco A. gefällt das nicht. Er will wissen, was sie von ihm wollen, weigert sich, ihren Anweisungen zu folgen. Die Situation eskaliert. Videos von Passanten zeigen, wie A. die Fassung verliert, während weitere Polizisten zur Verstärkung kommen. Der Oberleutnant schreit, seine Stimme wird panisch. „Ich werde mich nicht der Gewalt beugen“, ruft er, während die Polizisten schreien, er solle sich auf den Boden legen. „Ich habe nichts verbrochen“, „Ich füge mich nicht“, „Ich bin ein freier Bürger dieses Landes und ein freier Bürger dieser Welt“, und dann, als die Polizisten ihn überwältigt haben: „Ich ersticke, hören Sie auf.“

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Passanten, die das Geschehen filmen, beschimpfen die Polizisten als „Scheiß-Faschos“. Was sie nicht wissen: Hier wird gerade ein Offizier der Bundeswehr festgenommen, der aus völkisch-nationalistischen, antisemitischen und rassistischen Motiven Anschläge geplant haben soll, getarnt als syrischer Flüchtling, auf den sich die Wut der Bevölkerung richten sollte.

Er galt als einer der Besten

Die Passanten wissen auch nicht, dass Franco A. gerade aus Straßburg zurückkommt, wo er bei einem Kameraden einen Karton voller NS-Devotionalien abgeholt hat, die er nun in einer Plastiktüte durch Offenbach trägt, und Notizbücher, in denen er seine Gedanken über die angebliche Bedrohung des deutschen Volkes durch „Mischehen“ und Migration festgehalten hat. Zwei Tage später kommt der vom Militärischen Abschirmdienst beschattete Soldat in Untersuchungshaft. Die Richter, die den Haftbefehl erlassen, befürchten, dass Franco A. womöglich noch einmal losfahren und diesmal keine NS-Devotionalien, sondern Waffen holen könnte. Waffen, von denen er bis heute nicht verrät, wo er sie versteckt hält. Seine Verlobte hat sein Schweigen so erklärt: Er wolle eine andere Person schützen, deren Leben er zerstören würde, wenn er den Mund aufmacht.

Seit Mai 2021 steht Franco A., Oberleutnant der Bundeswehr, 33 Jahre alt, Vater von drei Kindern, vor dem Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht Frankfurt. Einer, den die Bundeswehr stets als einen ihrer Fleißigsten, Besten und Ambitioniertesten bezeichnet hatte, soll eine schwere staatsgefährdende Gewalttat geplant haben.

2017 war Franco A. aufgeflogen. Er wollte am Flughafen in Wien eine Pistole holen, die er dort deponiert hatte. Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) stellte sich danach beim Jägerbataillon 291 der Deutsch-Französischen Brigade in Illkirch bei Straßburg, wo Franco A. stationiert war, vor die Kameras und attestierte der Truppe ein „Haltungsproblem“, „falschen Korpsgeist“ und „Führungsschwäche“.

Wer den Prozess in Frankfurt verfolgt hat, muss sich fragen, wie so viele in der Bundeswehr entweder so naiv sein oder so sehr die Augen verschließen konnten vor den Machenschaften von Franco A. und seinen gleichgesinnten Kameraden. Einer davon, der Bruder von A.s Verlobter, arbeitete später für den AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Nolte – ebenfalls Soldat – und ist inzwischen stellvertretender Vorsitzender der vom Verfassungsschutz beobachteten Jungen Alternative Sachsen-Anhalt. Der Verfassungsschutz stuft auch ihn als rechtsextrem sein.