Proteste gegen Energiepreise : AfD kündigt „heißen Herbst“ an

Plant einen „heißen Herbst“: AfD-Chef Tino Chrupalla am 17. Juni in Riesa Bild: EPA

Die AfD will mit einer Protestkampagne gegen Inflation und steigende Energiepreise neue Aufmerksamkeit auf sich lenken. Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla sagte am Dienstag in Berlin, die Bundesregierung handele mit den Sanktionen gegen Russland und der daraus resultierenden Verteuerung des Erdgases und anderer Energieträger „nicht in deutschem Interesse“. Die AfD werde daher „wöchentlich ab Herbst montags auf die Straße gehen“. Man hoffe dabei auf eine große Unterstützung „von Bevölkerung und Unternehmen“.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Chrupalla sagte, die AfD verlange als einzige Partei „geschlossen“ die unverzügliche Nutzung der fertiggestellten Gaspipeline Nord Stream 2, die bislang nicht in Betrieb genommen wurde. Der AfD-Vorsitzende sagte, Russland sei in der Lage, das „billigste Gas“ nach Deutschland zu liefern.

AfD fordert höhere Entlastungsleistungen

Chrupalla äußerte zudem, er halte den russischen Präsidenten Wladimir Putin auch derzeit für einen „zuverlässigen Lieferanten“. Putin habe selbst gesagt, er wolle die Gas-Lieferverträge mit Deutschland erfüllen. Wenn die Sanktionen, die Deutschland gemeinsam mit anderen EU-Staaten gegen Russland verhängt habe, zurückgenommen würden, dann „wird auch wieder zuverlässig Gas geliefert“.

Die AfD verlangt von der Bundesregierung auch höhere Entlastungsleistungen für die Bevölkerung, um die steigenden Energiepreise auszugleichen. Die Grundsicherung müsse im Maß der Inflation angehoben, der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer müsse erhöht werden. Auf die Frage, wie die AfD sich in ihren Forderungen und bei ihren geplanten Demonstrationen von der Linkspartei abgrenzen wolle, sagte der AfD-Vorsitzende, das Angebot der Linkspartei „widerspricht unserem fundamental“. Die Linkspartei trete etwa nicht geschlossen für die Beendigung der Sanktionen gegen Russland ein.

Auf Plakaten verspricht die AfD einen „heißen Herbst statt kalten Füßen“ und ergänzt diese Aussage durch die Forderung „unser Land zuerst“. Chrupalla sagte, die AfD wolle ihre Demonstrationen jeweils auf einen Montag legen, weil es sich „anbietet, sich nach dem Wochenende die Füße zu vertreten“; auch ihre Corona-Demon­strationen habe die AfD schon montags organisiert.

Zu dem Umstand, dass die AfD bei ihren Demonstrationen auch Mitglieder rechtsextremistischer Organisationen unter den Teilnehmern sehen werde, sagte der Parteivorsitzende, jeder, der mit der AfD demonstrieren wolle, sei „herzlich eingeladen“; es werde „keine Gesinnungstests“ geben, so Chrupalla. Der AfD-Vorsitzende sah seine Partei auch nicht im Hintertreffen gegenüber Gruppierungen, die jetzt schon zu Straßenprotesten aufrufen; die Mobilisierung beginne „ja jetzt erst“, sagte er.

Mehr zum Thema 1/

Zwar werde seine Partei nicht gemeinsam mit rechtsextremistischen Gruppierungen zu Demonstrationen aufrufen, sie werde jedoch Mitglieder oder Sympathisanten solcher Gruppierungen nicht davon abhalten, auf einer AfD-Veranstaltung zu demonstrieren. Das gelte auch für Fahnen oder Sprüche, die nicht von der AfD stammten. Chrupalla sagte, „alles, was erlaubt ist an Fahnen in Deutschland, das unterstütze ich“.