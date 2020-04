Lage in der Altenpflege : Das Leid der Alten

Der Seidenhof in Nettetal gleicht einem Hochsicherheitstrakt. Vom Eingang des Altenheims wären es nur wenige Schritte bis zum Büro der Heimleiterin Kathrin Grulke. Doch selbst diesen kurzen Weg dürfen Besucher nicht gehen. Senioren sind besonders vom Coronavirus bedroht. Deshalb gelten seit Wochen fast überall in Deutschland Besuchsverbote für Alten- und Pflegeheime. So auch in Nettetal. Die große Schiebetür bleibt geschlossen. Pfleger können sie von außen nur mit einem elektronischen Chip entriegeln. An den Scheiben hat die Heimleiterin neben der vierseitigen Allgemeinverfügung des Landkreises Viersen eine bunt verzierte Botschaft für die amtlich ausgesperrten Angehörigen angebracht: „Wir wünschen Ihnen allen von Herzen ein wunderschönes Osterfest! Hoffentlich können wir unsere Türen bald wieder für Sie öffnen.“ Hinter einem geschlossenen Fenster beobachtet eine alte Dame neugierig, was sich auf dem Vorplatz so tut. Sie trägt Mundschutz.

Heimleiterin Grulke bittet also auf der Terrasse zum Gespräch. Für die Senioren und ihre Verwandten sei die Corona-Lage eine starke Belastung, sagt sie. „Häufig kommen Enkelkinder, um ihren Großeltern vom Innenhof aus zuzuwinken, wir behelfen uns aber auch mit Videoanrufen.“ Den manchmal leicht dementen Bewohnern die Abstandsregeln zu erklären, sei nicht einfach. „Wir versuchen das spielerisch: Beide Seiten nehmen die Arme hoch – zwei Armlängen zwischen uns, dann stimmt’s.“ Grulke ist seit 25 Jahren in der Altenpflege. „Ich habe meine Ausbildung im Krankenhaus gemacht, aber dort hatte ich nicht genug Zeit, mich um die Menschen zu kümmern. Ich bin mit Leib, Seele und Überzeugung für alte Menschen da.“