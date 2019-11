Probleme beim A400M : Propellerschrauben locker

Aktualisiert am

Immer wieder kommt es beim Prestigeprojekt A400M zu Problemen. Jetzt verweigert die Bundeswehr die Abnahme von zwei neuen Flugzeugen – wegen Problemen am Propeller.

Die Bundeswehr hat auf wiederkehrende technische Probleme beim Transportflugzeug A400M reagiert. Am Montag teilte das Kommando der Luftwaffe mit, dass es die Abnahme von zwei Flugzeugen vom Hersteller Airbus verweigert habe. Im Rahmen einer Überprüfung seien Probleme an den Befestigungsmuttern der Propeller entdeckt worden. Nicht alle der 24 Muttern pro Propeller hätten das „vorgesehene Anzugdrehmoment“ aufgewiesen, hieß es in der Mitteilung. Zuerst hatte Spiegel-Online über die Mängel berichtet.

Der A400M gilt als der modernste Militärtransporter der Welt. Immer wieder kam es jedoch zu Verzögerungen bei der Auslieferung, die Kostensteigerungen werden inzwischen auf 1,5 Milliarden Euro beziffert. Dennoch stellt die Bundeswehr weiter auf die zentrale Bedeutung des Transportflugzeugs für die Streitkräfte ab. 31 der insgesamt 53 bestellten Flugzeuge sind inzwischen ausgeliefert. Der A400M sei das Rückgrat des Lufttransports geworden, heißt es von der Bundeswehr. In annähernd 1700 Missionen mit über 4000 Flugstunden habe er sich bei der Versorgung der Einsatzgebiete bewährt, bei der Luft-Luft-Betankung, beim Rücktransport verletzter Soldaten und bei Hilfseinsätzen, etwa dem Hurrikan „Irma“ 2017.

Doch die Bundeswehr spricht auch von den „wiederkehrenden technischen Problemen“. Die A400M-Flugzeuge der Bundeswehr sind derzeit beim Lufttransportgeschwader 62 im niedersächsischen Wunstorf stationiert. Dort werden nun die übrigen im Betrieb befindlichen Flugzeuge untersucht. Wenn der Mangel an den Propellerbefestigungen nicht erkannt und korrigiert werde, könne es zu „schwerwiegenden strukturellen Schäden am Propeller und der Welle des Propellergetriebes führen“, heißt es bei der Bundeswehr. Daher ordnet die Luftwaffe zusätzliche Inspektionen an, um das Anzugdrehmoments der Befestigungsmuttern zu kontrollieren.

Das erhöhte Inspektionsaufkommen wirkt sich wiederum negativ auf die Einsatzbereitschaft der A400M-Flotte aus. Den Verband des Lufttransportgeschwaders 62 stellt das vor erhebliche Herausforderungen. Neben der Inspektion der Propellerbefestigung sei derzeit eine Vielzahl zusätzlicher Inspektionen erforderlich, heißt es. Im Blick haben die Inspekteure etwa die Befestigungen der Triebwerke, die Triebwerksklappen und Rissprüfungen an verschiedenen Stellen. Bislang versichert die Bundeswehr aber, sie sei trotz der Einschränkungen in der Lage, alle Aufgaben und Verpflichtungen zu erfüllen.