Olaf Scholz spricht in der Sommerpressekonferenz über seine Strategie, mit Störern umzugehen. Außerdem kann er sich noch an seinen letzten Freibadbesuch erinnern und unterstützt die Ukraine mit einem Versprecher.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) in der Bundespressekonferenz in Berlin am 14. Juli 2023. Bild: Omer Messinger

Es ist die Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers vor seinem Urlaub, auch wenn ein vorweihnachtliches Pfeifen die Ausführungen von Olaf Scholz am Freitagvormittag lange begleitet. Der Kanzler erkennt die Melodie, die von einem Handy ausgeht, und sagt: „Wer Jingle Bells als Klingelton hat, der ist es.“ Es ist das zweite Mal, das ein Lachen durch den Saal der Bundespresskonferenz ging. Ein Fotograf wird als der Schuldige ausgemacht und muss den Raum für einige Zeit verlassen, weil das Pfeifen offenbar nicht abstellbar ist.

Den ersten Lacher nach ernsten 40 Minuten hatte kurz zuvor ein Journalist erzeugt. Wie der Kanzler zu den Ausschreitungen in den öffentlichen Schwimmbädern stehe, will er wissen, und verbindet damit die Frage: „Wann waren Sie zuletzt im Freibad?“ Scholz kann sich gut erinnern, wann er zuletzt im Bad geschwommen ist. Es sei in Rahlstedt-Großlohe gewesen, einem Hamburger Stadtteil, und „schon über 40 Jahre her“. Ins Freibad zu gehen, das sei ein „Stück Lebensqualität“ in Deutschland. Der Staat müsse auf Gewaltexzesse in Bädern reagieren. „Dann muss man auch handeln, zum Beispiel mit der Polizei.“ Der Staat müsse ganz schnell und „mit ganzer Kraft“ klarmachen, „dass wir das nicht dulden“.

Ukraine ist dominierendes Thema

Insgesamt ist der Ton aber ruhig und ernst. Das hat auch mit dem dominierenden Thema unter den vielen Fragen zu tun, die dem Kanzler gestellt werden: Immer wieder geht es um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, bei dem Putin „mit größter Brutalität versucht, sich das Nachbarland oder einen Teil davon anzueignen“, wie Scholz sagt. Deutschland sei nun nach den Vereinigten Staaten „das größte Land“, wenn es um Waffenlieferungen an Kiew gehe, sagt der Kanzler, und es ist, anders als noch vor Monaten, ein gewisser Stolz daraus zu hören. Bis 2027, so habe man ausgerechnet, werde Deutschland Waffen im Wert von 17 Milliarden Euro an die Ukraine liefern.

Einen unfreiwilligen Lacher und sogar etwas Applaus im Saal erzeugt der Kanzler, als er auf die Frage eines schwedischen Journalisten sagt: „Ich unterstütze den Nato-Beitritt der Ukraine.“ Das ist im Prinzip richtig, wenn auch nicht aktuell, und es ist nicht das, was Scholz sagen wollte. Sagen wollte er, und das tut er dann auch: „Ich begrüße den NATO-Beitritt Schwedens.“

Eine Frage bewegt wahrscheinlich nicht nur den Journalisten, der sie stellt. Es ist die Frage nach dem „wahren Scholz“. Er bezieht sich auf einen Auftritt von Scholz in Falkensee bei Berlin, als der Kanzler Störern, die ihn mit Trillerpfeifen und Rufen wie „Kriegstreiber!“ zu übertönen versuchten, wutentbrannt und lautstark entgegentrat. „Alle Varianten, in denen ich ihnen begegne, bin ich“, antwortet Scholz. Man müsse sich bei solchen Veranstaltungen überlegen, wie man reagiere. „Ein Weg ist, sofort zurückzuschlagen.“ Das habe er sich in diesem Fall so vorgenommen. Er rechne im Übrigen aber immer damit, dass es möglich sei, andere zu überzeugen.

Scholz sorgt sich nicht um AfD

Gleich zu Beginn der Fragerunde wird Scholz nach der hohen Zustimmung für die AfD gefragt, die nun in Umfragen vor der Kanzlerpartei SPD liegt. Er erinnert daran, dass das der Erfolg rechtspopulistischer Parteien kein ganz neues Phänomen ist. In Hamburg, wo er herkomme, habe die Schill-Partei schon 2001 aus dem Stand 19 Prozent bekommen. Zudem seien rechtspopulistische Parteien in Europa gerade in den Staaten erfolgreich, „in denen es die wenigsten Probleme gibt“, nämlich in den skandinavischen Ländern, in den Niederlanden oder in Österreich.

Er habe den Eindruck, dass die Bürger dort sich trotzdem nicht so sicher seien, was die Zukunft für sie bringe. Sie müssten aber das Gefühl haben, dass der Wandel in der Gesellschaft auch für sie gut ausgehe. Scholz weist für Deutschland darauf hin, dass in allen 16 Bundesländern die demokratischen Parteien die große Mehrheit stellten. Eine Normalisierung rechten Gedankenguts in der Gesellschaft sieht er nicht. Der Kanzler wiederholt seine Einschätzung, „dass die AfD bei der Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden wird als bei der letzten.“