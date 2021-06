Urteil gegen Shell : „Das wird die Klima-Rechtsprechung weltweit beeinflussen“

Aktualisiert am

Lauter Sieger: Bilder von Klägern gegen Shell vor dem Gerichtsgebäude in Den Haag Bild: dpa

Der Karlsruher Klima-Beschluss und das niederländische Shell-Urteil werden dieser Tage oft in einem Atemzug genannt. Auch wenn es in beiden Verfahren um den Klimaschutz ging, unterscheiden sich die Konstellationen allerdings erheblich. Während in Karlsruhe ein Staat verpflichtet wurde, entschiedener für die Einhaltung der Pariser Klimaziele einzutreten, verurteilte das Bezirksgericht von Den Haag einen privaten Konzern.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Royal Dutch Shell muss den Ausstoß von CO2 demnach bis zum Jahr 2030 um netto 45 Prozent im Vergleich zu 2019 senken. Für die menschenrechtliche Verantwortung von Unternehmen haben die Haager Richter damit einen Präzedenzfall geschaffen, zumindest in Klimafragen.