Konflikt um Überstunden : Mit 1200 unbezahlten Überstunden in Pension

Wenn am Mittwoch bei einer zentralen Trauerfeier zahlreiche Menschen der Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau gedenken, werden sie die Veranstaltung sichern: Polizeibeamte. In der Debatte um die Konsequenzen, die aus dem Massenmord gezogen werden müssen, wollte am Dienstag auch die größte deutsche Arbeitnehmervertretung für Polizisten, die „Gewerkschaft der Polizei“ (GdP), noch einmal auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Die Polizei stehe nicht erst seit den Gewalttaten von Hanau vor wachsenden Herausforderungen, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Jörg Radek der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Und wir müssen uns fragen: Haben wir genügend Personal, um Gefahren abzuwehren, um Synagogen, Moscheen und Wahlkreisbüros, aber auch Großveranstaltungen zu schützen?“

Er verwies dabei auch auf die mehr als 20 Millionen Überstunden, die Polizisten pro Jahr anhäuften. Eine Situation, die sich, so Radek, noch deutlich verschärfen könnte: „Bis zum Jahr 2025 werden im Bund und in den Ländern mehr als 50.000 Polizeibeamte in den Ruhestand gehen.“ Und nicht alle Bundesländer hätten bisher dafür gesorgt, dass diese Lücken geschlossen würden.

Als Argument für seine Warnung hätte Radek auch einen Fall anführen können, der zuletzt in Nordrhein-Westfalen für Aufregung sorgte. Eine Polizeihauptkommissarin aus Gelsenkirchen ging zum 1. März in Pension – mit 1200 nicht ausgezahlten Überstunden.

Ihrer Bitte um die Auszahlung der Überstunden oder eine Verlängerung ihrer Lebensarbeitszeit erteilte das Landesinnenministerium eine Absage. Die Kommissarin hatte sich mit einem Brief an Innenminister Herbert Reul (CDU) gewandt. Die Kommissarin war nach eigenen Angaben unter anderem Ermittlerin bei Tötungs- und Sexualdelikten sowie bei der Verfolgung von Kinderpornographie und wechselte 2015 zum Staatsschutz. Dort sei sie im Bereich Islamismus tätig gewesen und habe bis 2018 1700 Überstunden angesammelt, schrieb sie in dem Brief. Da man sich pro Jahr nur 480 Überstunden auszahlen lassen darf, baute die Kommissarin seit Mitte Januar 2019 ihre Überstunden ab. Doch bis zum Pensionsantritt gelang es ihr nicht, auf null zu kommen.

In einem fünfseitigen Antwortbrief erklärte das nordrhein-westfälische Innenministerium, dass nach Prüfung aller Möglichkeiten ein Entgegenkommen rechtlich nicht möglich sei.

Für den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, ist das „kein akzeptables Ergebnis“. Reul habe zu Beginn seiner Amtszeit sein Wort gegeben, Überstunden der Polizei nicht verfallen zu lassen. „Mit seiner Entscheidung sendet der Minister ein fatales Signal in die Polizei“, kritisierte Fiedler.

Ohne Polizeibeamte wie die Gelsenkirchener Kommissarin, die bereit seien, „enorm viele Überstunden zu leisten“, wäre die Kriminalitätsbekämpfung in Nordrhein-Westfalen „längst vollständig kollabiert“. Dabei berief er sich etwa auf Fälle, in denen Polizisten 14 Tage hintereinander gearbeitet hätten oder bei denen 20 von 26 Beamten eines Teams gleichzeitig krankgemeldet gewesen seien. Er forderte von Reul, seine Entscheidung im Fall der Kommissarin „schnellstmöglich zu korrigieren.“ Kritik kam auch vom innenpolitischen Sprecher der oppositionellen SPD-Landesfraktion, Hartmut Ganzke. Der Fall müsse schnell zugunsten der Beamtin geklärt werden. „Andernfalls wirft es kein gutes Licht auf das Land NRW als guten und fairen Dienstherren“, sagte er.

Innenminister Reul verteidigte die Entscheidung seines Ministeriums vergangene Woche noch einmal und sagte, es handele sich im Fall der Kommissarin nicht um angeordnete Mehrarbeit. Von Überstunden diesen Typs seien maximal 500 pro Jahr auszahlbar. „Mehr kann ich nicht tun. Das Beamtenrecht kann ich nicht außer Kraft setzen“, sagte Reul. BDK-Chef Fiedler widersprach dieser Aussage gegenüber der F.A.Z.: Ein Großteil der restlichen Arbeitsstunden der Kommissarin beruhten auf angeordneter Mehrarbeit und seien somit sehr wohl auszahlbar.