Polizei-Skandal in Stuttgart : Sex, Sekt und Seilschaften

Ein Skandal um sexuelle Nötigung und Machtmissbrauch erschüttert die Landespolizei in Baden-Württemberg. Fast täglich kommen neue bizarre Details ans Licht. Doch bisher hat niemand die politische Verantwortung übernommen.

Durchsuchung im Innenministerium in Stuttgart am 6. Mai 2022. Bild: dpa

Die Aufschrift „Stay strong“ ist zur Chiffre für einen der größten Polizeiskandale und den schlimmsten MeToo-Skandal an der Spitze eines deutschen Ministeriums geworden. „Stay strong“ steht auf der Handtasche der Ehefrau von Andreas R., dem früheren Inspekteur der baden-württembergischen Polizei, kurz IdP. R. steht seit Ende April wegen sexueller Nötigung vor Gericht. Er soll eine untergebene Polizistin, die sich im Bewerbungsverfahren für den höheren Dienst befand, sexuell bedrängt und sein Machtverhältnis ausgenutzt haben. An jedem Verhandlungstag hält der Angeklagte mit seiner Ehefrau Händchen – „Stay strong“.

Etwa 25.000 Vollzugsbeamte arbeiten bei der baden-württembergischen Polizei, mit jedem unappetitlichen Detail, das in der Hauptverhandlung diskutiert wird, werden die Fragen innerhalb des Polizeiapparates und auch im Gespräch mit den Bürgern vernehmbarer. „Bringt erst mal euren Laden in Ordnung, bevor ihr hier Ordnungswidrigkeiten verfolgt“, müssen sich die Streifenpolizisten anhören. Und viele sind zutiefst irritiert, dass sie nun mit angeblichen „Natursekt-Vorlieben“ ihres früheren Chefs in Verbindung gebracht werden. Seit anderthalb Jahren erschüttert der Skandal die Landespolizei, die politische Verantwortung übernahm bislang noch niemand.