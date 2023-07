Aktualisiert am

Polizei-Skandal in Stuttgart : Niemand weiß, was vor der Kneipe geschah

Seit zwei Jahren belastet ein Skandal um sexuelle Nötigung den Ruf der Polizei in Baden-Württemberg. Jetzt sprach das Landgericht den Angeklagten frei.

Der angeklagte Polizist im Mai im Gericht in Stuttgart Bild: dpa

Seit Ende April musste sich der ranghöchste Polizist Baden-Württembergs und frühere Vorgesetzte von etwa 28.000 Polizisten des Landes vor dem Stuttgarter Landgericht wegen sexueller Nötigung verantworten. Jetzt sprach die Kammer den heute 50 Jahre alten ehemaligen Inspekteur der Polizei (IdP), Andreas R., von allen Vorwürfen der Anklage frei: „Der Vorwurf der sexuellen Nötigung liegt nicht vor, weil keine sexuelle Handlung feststellbar ist. Exhibitionismus liegt nicht vor, weil keine sexuelle Handlung feststellbar“, sagte der Vorsitzende Richter zur Begründung des Urteils.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Zwischen dem vorläufig vom Dienst suspendierten Inspekteur und der damals 32 Jahre alten Polizistin, die in den höheren Dienst aufsteigen sollte, sei es in einer Fußballkneipe zwar zu sexuellen Handlungen wie Zungenküssen und einem Griff in die Bluse gekommen, das sei aber einvernehmlich geschehen. „Es droht dem Opfer kein empfindliches Übel – die Gesellschaft und das Strafrecht wollen sexuelle Handlungen nicht verbieten, sondern nur erreichen, dass sie einvernehmlich sind“, sagte der Richter.