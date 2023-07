Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Gehring am Montag im Untersuchungsausschuss in Stuttgart Bild: dpa

Der Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Polizei-Sex-Affäre in Baden-Württemberg hat sich am Montag mit der Frage befasst, ob seitens der CDU versucht worden ist, wesentliche Zeugen zu diskreditieren. Der frühere Präsident des Landeskriminalamts (LKA), Ralf Michelfelder, hatte schon Ende Juni ausgesagt, der CDU-Landtagsabgeordnete und frühere Polizist Christian Gehring habe unzutreffende Gerüchte über ihn verbreitet. Michelfelder, so lautete der Vorwurf, habe eine Chipkarte und einen speziellen Polizeicomputer auch nach seiner Verabschiedung in den Ruhestand benutzt.

Am Montag sagte der von Michelfelder beschuldigte Gehring aus: „Ich habe Herrn Michelfelder niemals diskreditiert, er war mein Chef beim Polizeipräsidium Waiblingen und Aalen. Ich habe das nicht getan, auch wenn ich anderer Meinung war.“ Auch gegenüber Journalisten habe er „nie negativ über eine Person berichtet“. Gehring sagte: „Ich habe noch nie mittelbar oder unmittelbar Herrn Michelfelder bei einem Journalisten diskreditiert. Was ich wusste, war, dass Herr Michelfelder seinen Hund im Büro hatte, das war für mich sympathisch.“

Gehring war vor zwei Wochen – trotz der Anschuldigungen des ehemaligen Präsidenten des LKA – von der CDU-Landtagsfraktion zum innenpolitischer Sprecher gewählt worden. Gehring ist Mitglied des Ausschusses und musste nun aufgrund der Vorwürfe gegen ihn am Montag selbst in den Zeugenstand treten.

„Aktivitäten, mich zu diskreditieren“

Michelfelder sagte am Montag abermals als Zeuge im Untersuchungsausschuss aus – und zwar unmittelbar nachdem Gehring alle Anschuldigungen bestritten hatte. „Diese Aktivitäten, mich zu diskreditieren, haben bei der Einsetzung des Untersuchungsausschusses noch zugenommen“, sagte Michelfelder. Es sei nach dem Motto gehandelt worden, wo mit Dreck geworfen wird, werde auch etwas hängen bleiben.

Wenn öffentlich behauptet werde, ein ehemaliger LKA-Präsident greife auf Datensysteme zu, dann wisse ein Polizeibeamter, der so etwas behaupte doch, was es strafrechtlich bedeute. Michelfelder führte dann auch aus, dass er Innenminister Thomas Strobl (CDU) per Brief über die bewusst geäußerten Falschbehauptungen informiert habe. Nach dreieinhalb Monaten habe er dann eine Antwort von Innenstaatssekretär Wilfried Klenk (CDU) erhalten. Im Gespräch habe Klenk gesagt, dass die Vorwürfe vorgetragen worden seien. „Es war eine ehrliche und wertschätzende Antwort.“

Michelfelder und Klenk, der mittlerweile im Ruhestand ist, haben seit Jahrzehnten ein Vertrauensverhältnis. Michelfelder sagte: „Auf mich sollte erneut Druck ausgeübt werden, um meiner Reputation zu schaden. Wer profitiert davon, wenn ein Zeuge eingeschüchtert werden soll? Cui bono. Was macht mich zwei Jahre nach meinem Ruhestand so interessant, dass über meinen Bürohund gesprochen wurde?“

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss soll grundsätzlich klären, ob bei der Besetzung von Führungspositionen in der Polizei von der CDU parteipolitischer Einfluss ausgeübt worden ist. Es wird geprüft, warum mit Andreas R. ein Mann zum „Inspekteur der Polizei“ berufen wurde, der eine vor ihrer Beförderung stehende Polizistin sexuell belästigt und seine Position als oberster Vorgesetzter der Landespolizei ausgenutzt haben soll.

Die Opposition wirft Strobl (CDU) vor, den Mann am formalen Verfahren vorbei ins Amt des höchstrangigen Polizisten manövriert zu haben. Der vorläufig vom Dienst freigestellte Inspekteur muss sich derzeit vor dem Stuttgarter Landgericht wegen sexueller Belästigung verantworten. Ein Urteil soll am 14. Juli gesprochen werden; die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche dafür plädiert, eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten sowie eine Geldauflage in Höhe von 16.000 Euro zu verhängen.